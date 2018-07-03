MALATYA:
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03 Temmuz 2018 Salı 17:56

MOTAŞ’ta eğitim programları

Melid Ulaşım Akademi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ A.Ş. işbirliği ile düzenlenen "Eğitici Eğitimi" programının ikinci aşaması tamamlandı."Eğitici Eğitimi" programı kapsamında katılımcılara, eğitimin temel kavramları...

MOTAŞ'ta eğitim programları
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Melid Ulaşım Akademi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ A.Ş. işbirliği ile düzenlenen "Eğitici Eğitimi" programının ikinci aşaması tamamlandı.

"Eğitici Eğitimi" programı kapsamında katılımcılara, eğitimin temel kavramları ve ilkeleriyle öğretim yöntemlerinin anlatılması suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesi için dört gün süren eğitim ‘interaktif eğitim yöntemi’ ile gerçekleştirildi.

2018 yılını eğitim yılı ilan ettiklerini belirten MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, verilen eğitimlerle ilgili bilgi verirken şunları kaydetti: ’’Önceki yıllarda da eğitime büyük önem veriyorduk ancak içerisinde bulunduğumuz 2018 yılını bu anlamda ‘Eğitim Yılı’ ilan ederek önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetlerini birkaç katına çıkartmayı hedefliyoruz. Personel eğitimleri için Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde oluşturduğumuz MELİD şirketimizle anlaşarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz”

Tamgacı, “Etkin eğitim yapabilmek için bilgi, beceri artırmak ve tutum geliştirmek amacıyla Eğitici Eğitimi programı ikinci grup eğitimcileri için gerçekleştirdik. Geniş anlamıyla eğitim, insanların yaşamlarını kolaylaştırıp, mutlu bireyler olarak yaşamayı sağlamaları için gerekli davranışlar edinme sürecidir. Bir birey için geçerli olan öğrenme yolu, diğeri için aynı derecede yararlı olmayabilir. Eğitimciler de kimi zaman uygun yöntemler kullanmayabilirler. Uygulanan bir eğitim tekniğinin hedeflenen durum için işe yarayıp yaramadığını kendisi fark etmelidir. Eğitimci ‘ Kendi hatanızı siz yapın’ anlayışıyla sürekli gelişim mantığıyla hareket etmelidir. Meslek yaşamına atılmış ya da atılacak yetişkinler, çocuklardan zor öğrenir. Bu nedenle farklı bir yöntem ile öğrenmeleri sağlanmalıdır. Eğitici Eğitimi ile yetişkinlere eğitim verecek grubun eğitim yaklaşımını benimsemeleri ve kullanmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Nitelikli personel için eğitim şart” diyen Tamgacı, “Personelimize verilen ‘Eğitici Eğitimi’ programında kurumsal gelişimin desteklenmesi ve öğrenme modeli ile katılımcıların eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Eğitime katılan her eğitici eğitmeni programlardan şu sonuçları elde etmiştir. Eğitim etkinliklerinde yetişkinlerin öğrenme ilkelerine uygun davranabilecektir. Bir eğitim programında katılımcıların eğitim gereksinimlerini belirleyecek ve buna uygun eğitim programı oluşturabilecektir. Olumlu bir eğitim ortamı oluşturabilecek ve sürdürebilecektir. Eğitimi sözlü ve sözsüz iletişimin altın kurallarını uygulayarak kolaylaştırabilecektir. Eğitimin amacına göre geçerli eğitim tekniği seçerek uygulayabilecektir. Eğitimi kolaylaştıran araç ve gereci uygun biçimde hazırlayabilecek ve etkin biçimde kullanabilecektir. Etkin bir sunum hazırlayıp, gerçekleştirebilecektir” diye konuştu.
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