Özel sporcular derbi heyecanı yaşadı

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü’nün özel sporcuları, Süper Lig’in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisini statta izledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sosyal Politikalar Genel Başkanlığı’nın girişimleri ve Galatasaray Kulübü’nün destekleriyle 30 kişilik özel çocuklar kafilesi, ilk kez gördükleri İstanbul’da Galatasaray-Beşiktaş derbisini de statta izleme fırsatı buldu.

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Antrenörü Ali Karaca, yaptığı açıklamada özel çocuklar için unutulmaz heyecan olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Karaca, “Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü özel sporcuları Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini statta izledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sosyal Politikalar Genel Başkanlığı’nın girişimleri ve Galatasaray Kulübü’nün destekleriyle 30 kişilik özel çocuklar kafilemiz İstanbul’a geldi ve bu kadim kenti gezme imkanı buldu. Galatasaray-Beşiktaş derbisini izleyen çocuklarımız büyük bir heyecan yaşadılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki onlar için inanılmaz bir anı oldu” diye konuştu.