MALATYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:15

Rektör Karabulut, Darende’yi ziyaret etti

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Darende ilçesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ile görüştü.Ziyarette konuşan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Prof.Dr. Karabulut’a ziyaretlerinden...

Rektör Karabulut, Darende'yi ziyaret etti
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Darende ilçesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ile görüştü.

Ziyarette konuşan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Prof.Dr. Karabulut’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Meslek yüksek okulunu daha güzel imkanlara kavuşturmak için geldiler. İnşallah yüksekokulumuzun yurt problemlerini çözeceğiz, çalışmalarımız sürüyor. Darende’mizi daha ileri seviyelere getireceğiz. Darende’miz zaten kültür seviyesi yüksek olan bir ilçemiz. İlçemizde orta dereceli okullarımızın hepsi mevcut iki tane nitelikli okulumuz var. Yüksekokulumuzun da en ileri seviyelere getireceğiz. Hatta Rektörümüzün konuşmalarında hissettiğim kadarıyla bizlere fakülte sözleri de olacaktır. Çünkü bizim zaten kayıp edilmiş hakkımız var, oda iadeyi itibar olacak. İlçelerde ilk fakülte Darende’de açılmıştı ama 28 Şubat olaylarında kayıp ettik. İadeyi itibarımızı Rektörümüzden istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan da talepte bulunacağız. Gördüğünüz gibi Darende’miz her şeyin en iyisine layık bir ilçe” şeklinde konuştu.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise, Darende Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etmek amacı ile ilçeye geldiğini ifade ederek, “Böylesi güzel ve manevi ortamda öğrencilerin bilim ve teknolojiyi transfer edebileceğimiz merkezler olsun istiyorum. Bilim kitaplarda kalmasın sahaya insin” ifadelerine yer verdi.

Darende bulunan fakültenin 28 Şubat sürecinde kapatıldığını anımsatan Karabulut, “Bizlerde bu anlamda bu konuyu arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Buraların nüfusu, gelebilecek öğrenci sayısı ve yetiştirdiğimiz öğrencilerin istihdamı konularını görüşeceğiz. Sağ olsun Erman Ilıcak çok katkı sağladı, İnşallah yurt konusunda da desteklerini isteyeceğiz. Bundan sonra öğrencilerimizin yurt problemlerini çözmek için hem bir anne hem de bir rektör olarak elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Rektör Karabulut, daha sonra kaymakamlık, Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu’nu da ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.
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