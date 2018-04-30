MALATYA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:24

Samanlı’dan MTB’ye ziyaret

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Ticaret Borsası (MTB)’nı ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, “Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin en önemli siyaset partilerinden bir tanesidir....

Samanlı'dan MTB'ye ziyaret
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MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Ticaret Borsası (MTB)’nı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, “Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin en önemli siyaset partilerinden bir tanesidir. Kamuoyunun ve devletin emniyet sibobu diye tabir ettiği bir siyasi partidir. Türkiye ne zaman ciddi krizlerle karşı karşıya kalsa Milliyetçi Hareket Partisi de Genel Başkanı ve kadrolarıyla bu ülkeyi o büyük sıkıntılardan kurtarmak için mevcut yani siyasi idareye bakmaksızın elinden gelen bütün gayreti göstermiş bir siyaset partisidir. İnşallah Malatya’nın problemlerinde istişare ederek birbirimize payda oluşturarak çözmeye çalışacağız. Ben bu yapmış olduğunuz ziyaretlerinden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise, “Ramazan Başkanımız Malatyamızda tanınan, bilinen ve sevilen bir esnaf arkadaşımız. Malatya’nın sorunlarına hakim Malatya tanıyan, iyi bilen Malatya sevdalısı bir arkadaşımız. Başkanlığa seçilmesinden dolayı da ayrıca mutlu oldum” dedi.

Malatya’nın bazı sorunları olduğunu da kaydeden Samanlı, “Tabi ki Malatyamızda ciddi sorunlar var. Özellikle Şire Pazarı ve Buğday Pazarı bekleyen sorunlar arasında. Bunların yerlerini değişim ile ilgili Başkanım az önce bize bilgi verdi. Sağ olsun hemen gelir gelmez bunlarla ilgili çalışma başlattığını söyledi. Biz kendisine bu konuda teşekkür ediyoruz. Taşınacak olan yerlerde insanlara verileceğine Başkanımızın bu konuda çok adaletli olduğunu inanıyoruz ve güveniyoruz. Yapacağı her türlü çalışmalarda kendisine öncülük edeceğimizi ve yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum. Başkanımıza ve yönetimine Malatya’ ya yapacağı hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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