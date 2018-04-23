MALATYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:39

Sancaktar Türbesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Battalgazi Belediyesi tarafından tarihin önemli miraslarından olan Sancaktar Türbesi yeniden ayağa kaldırılıyor.1580’li yıllarda Malatya miralayı Hüsrev Bey tarafından yaptırılan Karahan Camii çevresinde bulunan Sancaktar Türbesi restorasyonu...

Sancaktar Türbesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Battalgazi Belediyesi tarafından tarihin önemli miraslarından olan Sancaktar Türbesi yeniden ayağa kaldırılıyor.

1580’li yıllarda Malatya miralayı Hüsrev Bey tarafından yaptırılan Karahan Camii çevresinde bulunan Sancaktar Türbesi restorasyonu sürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Osmanlı Dönemi eserlerinden olan ve Vakıflar Müdürlüğü ile Battalgazi Belediyesi tarafından ortak çalışmalar sonucunda ayağa kaldırılmaya başlanan tarihi eserlerin çalışmalarını yerinde inceledi. Eski Malatya Karahan Mahallesi’nde bulunan Tarihi Cami’nin Osmanlı Döneminde yapılmış önemli eserlerden olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Belediyemizin ortak çalışmaları sonucunda bu eserin gerekli restorasyon çalışmaları sürmektedir. Horasan Baba’nın yanında bulunan ev ile üst bölümde Sancaktar Türbesi yanında bulunan ayrı mülkiyetler, bu eserlerin ortaya çıkmasını engelliyordu. Ayrıca söylemiş olduğumuz her iki evin yanında da türbe ziyaretleri yapılıyordu. Bunların hepsi Vakıflar Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, bulunan türbelerin etrafının da boşaltılması gerekiyordu. Yapılan görüşmelerden sonra Horasan Baba’nın bulunduğu alanda Belediyemiz tarafından kamulaştırma yapılarak, vatandaşın ziyaretine açıldı. Ancak Sancaktar Türbesi yanında ise başka bir ev bulunmaktaydı. O kişiye de başka bir yerde evini yaptırarak, Sancaktar Türbesi ile birlikte caminin doğu kısmının çevre düzenlemesinin yapılması yine bizim Kültür Müdürlüğümüz tarafından gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.

Horasan Baba ve Sancaktar Türbesi’ndeki çalışmaların Kayseri’den gelen uzmanlar tarafından yürütüldüğünü ifade eden Gürkan,"Çalışmalarda Rölöve ve Restorasyon işlemeleri bütün aşamaları geçti ve bu aşamalar ayrıca Sivas Koruma Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Bunun akabinde bizde ihale sürecini gerçekleştirip,çevre düzenlemesi ile birlikte Sancakta Türbesini vatandaşların ziyaretine açma noktasında gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Yapılan bu çalışmaların Malatya’mıza, Battalgazi’mize ve İnsanlık tarihine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku