Sancaktar Türbesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Battalgazi Belediyesi tarafından tarihin önemli miraslarından olan Sancaktar Türbesi yeniden ayağa kaldırılıyor.

1580’li yıllarda Malatya miralayı Hüsrev Bey tarafından yaptırılan Karahan Camii çevresinde bulunan Sancaktar Türbesi restorasyonu sürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Osmanlı Dönemi eserlerinden olan ve Vakıflar Müdürlüğü ile Battalgazi Belediyesi tarafından ortak çalışmalar sonucunda ayağa kaldırılmaya başlanan tarihi eserlerin çalışmalarını yerinde inceledi. Eski Malatya Karahan Mahallesi’nde bulunan Tarihi Cami’nin Osmanlı Döneminde yapılmış önemli eserlerden olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Belediyemizin ortak çalışmaları sonucunda bu eserin gerekli restorasyon çalışmaları sürmektedir. Horasan Baba’nın yanında bulunan ev ile üst bölümde Sancaktar Türbesi yanında bulunan ayrı mülkiyetler, bu eserlerin ortaya çıkmasını engelliyordu. Ayrıca söylemiş olduğumuz her iki evin yanında da türbe ziyaretleri yapılıyordu. Bunların hepsi Vakıflar Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, bulunan türbelerin etrafının da boşaltılması gerekiyordu. Yapılan görüşmelerden sonra Horasan Baba’nın bulunduğu alanda Belediyemiz tarafından kamulaştırma yapılarak, vatandaşın ziyaretine açıldı. Ancak Sancaktar Türbesi yanında ise başka bir ev bulunmaktaydı. O kişiye de başka bir yerde evini yaptırarak, Sancaktar Türbesi ile birlikte caminin doğu kısmının çevre düzenlemesinin yapılması yine bizim Kültür Müdürlüğümüz tarafından gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.

Horasan Baba ve Sancaktar Türbesi’ndeki çalışmaların Kayseri’den gelen uzmanlar tarafından yürütüldüğünü ifade eden Gürkan,"Çalışmalarda Rölöve ve Restorasyon işlemeleri bütün aşamaları geçti ve bu aşamalar ayrıca Sivas Koruma Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Bunun akabinde bizde ihale sürecini gerçekleştirip,çevre düzenlemesi ile birlikte Sancakta Türbesini vatandaşların ziyaretine açma noktasında gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Yapılan bu çalışmaların Malatya’mıza, Battalgazi’mize ve İnsanlık tarihine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.