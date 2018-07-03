MALATYA:
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03 Temmuz 2018 Salı 16:32

Şehidin ismi mahallesinde yaşatılacak

Darendeli şehit Mustafa Göksal’ın ismi Günpınar Mahallesindeki bir sokağa verilerek ölümsüzleşti.2004 yılında Tunceli’de şehit olan er Mustafa Göksal’ın ismi mahallesinde törenle bir sokağa verildi. Törende bir konuşma yapan Darende...

Şehidin ismi mahallesinde yaşatılacak
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Darendeli şehit Mustafa Göksal’ın ismi Günpınar Mahallesindeki bir sokağa verilerek ölümsüzleşti.

2004 yılında Tunceli’de şehit olan er Mustafa Göksal’ın ismi mahallesinde törenle bir sokağa verildi. Törende bir konuşma yapan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, “Biz bu cennet vatanda yaşamak için çok bedeller ödedik ve çok şehitler verdik" dedi. Eser “Biz bu güzel günleri yaşamamız için elbette mücadele vereceğiz, eğer mücadele vermezsek komşu ülkeler gibi iç savaşın içinde oluruz. Bizim gideceğimiz hiçbir ülke yok. Biz şehit oluruz, gazi oluruz ama vatanımızı teslim etmeyiz” şeklinde konuştu.

Kaymakam Enver Hakan Zengince ise, “İki bin yıllık bir devlet olarak Anadolu’da bin yıllık bir geçmişe sahibiz . Köklü devletimiz, köklü milletimiz ve köklü medeniyetimiz bu Anadolu topraklarının vatan olması ve gelecekteki nesillere aktarılması için büyük bir mücadele sarf ediyoruz. Bu mücadelede nice şehitler verdik, nice vatan evladını toprağa emanet ettik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, şehit er Mustafa Göksal’ın isminin yazılı olduğu tabela sokağın girişine asıldı.
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