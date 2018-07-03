MALATYA:
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03 Temmuz 2018 Salı 14:18

Susuzluk sorunu yaşayan Arguvan’da sondaj çalışması

Susuzluk sorunu yaşayan Arguvan’da sondaj çalışması başlatıldı.Bu sene az yağış alan Arguvan’da ekili arazilerin büyük bir bölümü susuzluktan kururken ilçede son zamanlarda sık sık su kesintileri de yaşanmaya başladı. Bu kapsamda...

Susuzluk sorunu yaşayan Arguvan'da sondaj çalışması
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Susuzluk sorunu yaşayan Arguvan’da sondaj çalışması başlatıldı.

Bu sene az yağış alan Arguvan’da ekili arazilerin büyük bir bölümü susuzluktan kururken ilçede son zamanlarda sık sık su kesintileri de yaşanmaya başladı. Bu kapsamda Malatya Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından ilçeye bağlı Kurutaş mevkiinde yeni bir sondaj çalışması yapıldı. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Kızıldaş, sonucun olumlu olduğunu, çalışmalar neticelendiğinde ilçedeki su sorununun büyük oranda giderilmiş olacağını söyledi.

Başkan Kızıldaş, “Çalışmanın amacı, çıkacak drenaj suyunun, ilçenin mevcut içme suyuna takviye edilmesi olacak. Kuraklık, dünyanın başlıca sorunlarından biri. Küresel ısınma ile birlikte değişen iklim dengeleri, eriyen buzullar, yeraltı ve yer üstü sularının çekilmesi endişe verici boyutlarda” diye konuştu.

Suyun insan yaşamının olmazsa olmaz faktörü olduğunu kaydeden Kızıldaş vatandaşların tüketim konusunda daha dikkatli ve bilinçli davranmalarını rica etti.
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