‘Tut Elimden’ projesine ödül

Yeşilyurt Belediyesi tarafından başlatılan ‘Tut Elimden’ projesi İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından ödüllendirildi.

Yeşilyurt Belediyesinin Türkiye çapında büyük yankı uyandıran ‘insan odaklı’ sosyal sorumluluk projeleri teker teker ödüle layık görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sosyal Belediyecilik’ alanında ödüllendirdiği ‘Keşke’ projesinden sonra evde eğitim ihtiyacı olan engelli bireylere okuma-yazma, kültürel, sosyal ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik destek sağlayan ‘Tut Elimden’ projesi de Türkiye genelindeki bütün yerel yönetimlerin çalışmalarını yakından takip eden İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetimi tarafından ödüle layık görüldü. Yeşilyurt markasına değer katan yatırım, hizmet ve sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirilmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında devam ettiğimiz projelerimizle hemşehrilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. ‘Sen Gelemiyorsan Biz Geliriz’ sloganıyla başlattığımız ‘Tut Elimden’ projemiz kapsamında; evde eğitim ihtiyacı duyan bedensel engelli kardeşlerimize okuma-yazma, kültürel, sosyal ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik destek sağlıyoruz. Yeşilkonaklar ve Gençlik Merkezlerimizde görevli öğretmenlerimiz ev ortamında ders verilmesi uygun görülen bireyleri, haftanın 2 günü ziyaret ederek 2 saatlik ders veriyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Tut Elimden’ projesini önümüzdeki günlerde İstanbul’da tanıtacaklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye genelindeki bütün belediyeleri sosyal belediyecilik alanında inceleyen İstanbul Aydın Üniversitesi, ‘Tut Elimden’ projemizi ödüle layık gördü. Bizimle irtibata geçen Üniversite yetkilileri benzer bir projenin hiçbir belediyede olmadığını söylediler. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da düzenlenecek bir organizasyonda ödülümüzü alacağız ve projemizi detaylı olarak tanıtma imkanı bulacağız. Aldığımız ödüller hem hizmetlerimizin hem de ilçemizin tanıtımına katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için ellerindeki imkanları seferber ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Engelli bireylerimizin toplumsal hayata daha fazla entegre olmaları, sosyal hayatın içerisinde etkin bir şekilde yer almalarını sağlamak adına üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un teşrifleriyle açılışını yaptığımız Engelsiz Parkımız ve Kuba Mescidimizi de engelli kardeşlerimizin toplumun en önemli parçası olduklarını göstermek adına çok ciddi bir yatırım olarak görmekteyiz. Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir olanaktan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkı sağlamak adına onların ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.