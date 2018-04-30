MALATYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:39

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz Malatya’da

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan’dan Malatya’daki çalışmalar hakkında...

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz Malatya'da
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan’dan Malatya’daki çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Genel Başkan Kılavuz, Başkan Yılan’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ise, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’u Malatya’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek, Ülkü Ocakları Malatya teşkilatı olarak her daim kendilerine tam destek verdiklerini ve ülkenin bekası için durmadan çalıştıkları ifade etti.

Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz Ülkü Ocakları’nda bulunan ülkücü gençlerle bir araya geldi. Burada gençliğin öneminden bahseden Başkan Kılavuz ülkenin geleceği adına ülkücü gençliğin öneminden bahsederek örnek birer insan olmaları gerektiğini belirtti.

Kılavuz son olarak MHP İl teşkilatını ziyaret ederek Malatya’dan ayrıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku