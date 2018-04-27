Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri sempozyumu başladı

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya İnönü Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak organizasyonuyla, 4.Uluslararası Yeşilyurt Sempozyumu kapsamında düzenlenen “Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri-Gençlerin Güncel Meseleleri” konulu sempozyumun açılış töreni yoğun ilgi altında gerçekleştirildi.

İki gün sürecek sempozyumda yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyen, bürokrat, öğretim üyeleri ve öğrenciler, 15 ayrı başlık altında hazırlanan sempozyumda ‘Gençlerin Güncel Meseleleri’ temalı bilimsel çalışmaları ve sunumlarını paylaşacaklar.25 farklı kent ile 27 farklı okuldan katılan panelistler, toplam 61 bildiri sunacak.

İmam Hatip öğrencileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim Tilavetinden sonra sempozyumun açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, sempozyumun düzenlenmesinde büyük destek veren İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sempozyum Düzenleme Kuruluna teşekkür etti.

Sempozyumda gençlerin güncel meselelerinin farklı bakış açılarıyla değerlendirileceğini, lise öğrencilerinin konuşma yapacaklarını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İmam Hatip öğrencileriyle birlikte olmak, onlarla birlikte geleceği paylaşmanın gururunu yaşıyorum. Bizler güçlü bir Türkiye hedefiyle çalışırken, ülkemizi 2023, 2051 ve 2071 vizyonuna hazırlamak adına yerelde çaba harcarken gençlerimizin vizyon sahibi olmalarına, hedef koymalarına, dünyayı tanımalarına, özgürce düşüncelerini paylaşmalarına, kitap okuma alışkanlıklarını artırmalarına ve kendilerini en güzel şekilde yetiştirmelerine sınırsız destek veriyoruz. Gençlerimizin kendilerini yetiştirmelerinde önlerini açmak, alan oluşturmak ve hizmet sunmak bizim asli görevlerimiz arasındadır. Gençlerimizin doğru ve güzel yetişmelerine büyük faydalar sağlayacağına inandığımız, ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuz sempozyumda gençliğin sorunlarını ve çözüm yollarını yine gençlerin ele alacak olması da ayrıca önemlidir, bu tür projeleri artırmalıyız. Gençlerimiz kendilerini anlatmalı, sorunlarını tespit etmeli ve çözüm yolunu bulmak için uğraş vermelidir. Akademisyenler ve bürokratların haricinde oturum toplantılarında konuşma yapacak olan öğrencilerimiz kendi pencerelerinden kendi sorunlarını ve çözüm yollarını katılımcılarla paylaşacaklar ve 61 adet bildiri sunacaklar. Faydalı ve verimli geçeceğini ümit ettiğimiz, yurt içi ve yurt dışından çok değerli bilim adamı, akademisyen, eğitmen ve öğrenci kardeşlerimizin katılımıyla düzenlenecek böylesine geniş kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın da onurunu yaşıyoruz. Gençlerimizin toplantıları çok iyi takip etmelerini özellikle rica ediyorum. Sempozyumun hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen İnönü Üniversitesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Sempozyum Düzenleme Kuruluna ve Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Yönetimine çok teşekkür ediyorum. Sempozyumun bitiminde hazırlanacak bildiriler kitap haline getirilecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Polat konuşmasının sonunda tüm gençlerden okumalarını ve bilimsel alanlarda çalışmalar yapmalarını tavsiye ederken, “Biz ilk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensuplarıyız, ilk emri yerine getirmek öncelikli vazifemizdir. Cenab-ı Allah ‘ Oku’ emrini verirken neyi okuyacağımızı asla sınırlamıyor ve biz kullarından Kuran-ı Kerim’i, kainatı, insanlık alemini, bilimi, tefsiri ve bütün alanlarda okumamızı emrediyor. İslam ümmeti dinimizin ilk emrini hakkıyla yerine getirdiği zaman dünyaya liderlik yapıyordu ancak okumadan ve bilim üretiminden uzaklaşınca bilimi üretenler bu ümmete liderlik yapmaya ve ümmetin üzerinde tahakküm kurmaya başladı. Cenab-ı Allah ‘ Oku’ emrinden sonra nasıl okuyacağımız ise ‘Yaradan Rabbinin Adıyla Oku’ emriyle aktarıyor.Eğer bizler Yaradan Rabbimizin adıyla okuyorsak, okumanın gereği olan ilim ve bilim üretiyorsak o zaman dünyaya yeniden hükmederiz ve dünyayı yönetiriz. Dünya’nın adalete ihtiyacı var o da bizim genlerimizde mevcuttur. Bizler dinimizin ilk emrini eğer unutur, okumadan ziyade eğlenmeye başlarsak o zaman okuyan barbarlar ümmeti yönetirler ve bir bombayla yüz binlerce insanın ölümüne sebep olurlar.Biz ümmet olarak bu emri yerine getirirsek geçmişte olduğu gibi dünyanın dört bir tarafına adalet, hikmet, ilim ve irfan taşırız.Bilim ve ilim üretimi ortaokul ve lise dönemlerinde başlamalı ve öğrencilerimiz teşvik etmeliyiz. Bugün ki sempozyumda da gençlerimizin özgürce konuşmaları ve fikirlerini sunmaları kendi gelişimleri açısından önemlidir” ifadelerini kullandı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı- Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mikail Çirkin ise, 11’i Malatya’dan, 48 yurt içinden, 2’si Karadağ’dan olmak üzere toplam 61 bildirinin sunulacağı sempozyumda gençlerin daha fazla söz alacağını ve düşüncelerini özgür bir şekilde paylaşacağını ifade ederek, “Sempozyumda gençler konuşacak biz dinleyeceğiz. Yarınlarımız, gençlerle daha güzel olacaktır, gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Sempozyumun hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen, eğitime verdiği desteklerle Yeşilyurt’u kültür yuvasına dönüştüren Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a, İnönü Üniversitesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Din Öğretimleri Genel Müdürlüğüne bütün öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Sempozyumda gençlerin bildiri sunacak olmasının önemli olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, “Yarının bilim adamları olacak gençlerimiz bugünden bilimsel çalışmalara altlık teşkil edecek bildirilerini kendileriyle alakalı bir sempozyumda paylaşacak olması bu etkinliğin farkını ve önemini ortaya koymaktadır. Tebliğlerini sempozyuma sunan bütün okullarımızın öğrencilerini ve danışman öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Sempozyumun uluslar arası boyutlara kavuşmasını sağlayan Karadağ’dan gelen ekibi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Organizasyona ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum, bütün misafirlerimizin konaklama ve yemek masrafları Yeşilyurt Belediyesi tarafından karşılanıyor.Bildiri sunacak olan panelistlere ve öğrencilerimizi tebrik ederim" dedi.

Sempozyumun başarılı geçmesini ümit ettiklerini dile getiren İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem ise, “Öğrencilerimizin bildiri sunacakları, fikir ve düşüncelerini paylaşacakları sempozyumun hayata geçmiş olması hepimiz adına gurur verici bir olaydır.Öğrenci sempozyumları lisans düzeyinde yapılmasına rağmen bugün ki sempozyumun lise düzeyinde yapılmış olması önemli bir gayret ürünüdür.Sempozyumun hayata geçmesinde destek veren başta Yeşilyurt Belediyesi olmak üzere tüm kurumlara, akademisyenlere, bürokratlara, danışman öğretmenlere, yurt içi ve yurt dışından katılan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Ahmet Çakır da, “İmam Hatip’li öğrencilerinin böylesine verimli bir sempozyumun hayata geçmesinde öncülük etmesi hepimizi gururlandırmıştır. İmam Hatip’li olmak ayrıcalıklıdır. Günümüz gençleriyle ilgili bir takım endişeler yaşanırken, İmam Hatiplilerde bunu göremeyiz. Her zaman sabırlı, sağduyulu, inançlarına ve değerlerine sımsıkı bağlı, tarihine, geleceğine ve kültürüne bağlı, eğitime önem veren, modern çağa ayak uyduran, bilim ve teknolojiyi yakalamış, kendi köklerinden yükselen, geleceği planlayan bir gençlik olmasında İmam Hatip’lerin farklı bir yeri vardır. Gençlerimizin örnek bireyler olarak yetişmelerine katkı sunacak çok önemli bir sempozyumda yer almaktan onur duyuyorum. Gençlerin bildiri sunduğu, konuşma yaptığı, düşüncelerini paylaştığı bu tür kültürel etkinliklerin daha fazla yapılması gerekmektedir” dedi.

İmam Hatip okullarının eğitim sisteminin önemli yapı taşları arasında yer aldığını ifade eden Vali Vekili Ali Sakar ise, “ Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar ülkemizin geleceğine eğitim sistemine önemli katkıları bulunan İmam Hatip Okullarımızın bundan sonrada geleceğe önemli katkılar sunacağını inanıyorum. Sempozyumun düzenlenmesinde başta Yeşilyurt Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum.Karadağ’dan, ülkemizin farklı kentlerinden ve kentimizden katılım gösteren bütün öğrencilerimize ve panelistlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Mikail Çirkin, eğitime verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a tablo ve teşekkür plaketi takdim etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Vali Vekili Ali Sakar, AK Parti Milletvekili Aday Adayı Ahmet Çakır ve Hakan Kâhtalı, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.İlham Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenler, bilim adamları, sempozyum bilim ve düzenleme kurulu heyeti, kurum, kuruluş ve meslek örgütleri temsilcileri, öğrenciler, mahalle muhtarları, basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

27 ile 28 Nisan günlerinde Ramada Otel’de gerçekleşecek oturum toplantılarında, “Gençliğin Anlam Arayışı, Gençlik ve Aktüalite, Gençliğin Anlam Arayışı-2, Gençlik ve Teknoloji, Gençlik ve Yeni İletişim Modelleri, Gençlik ve Akran İlişkileri, Gençlik ve Aile, Gençlik ve Medeniyet, Değerlerin Taşınmasında Gençlerin Misyonu, Gençler ve Okuma Tercihleri, Gençler ve Okuma Kültürü, Gençlik ve İslam Coğrafyası, Gençlik, Sanat ve Spor, Devletin Gençlik Vizyonu Mazlum Coğrafyalar” konularında sunumlar yapılacak.