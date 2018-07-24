MALATYA:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:54

Vali Kaban Acar’ı makamında kabul etti

Malatya Vali Ali Kaban, Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Dr. Ali Acar’ı makamında kabul etti.Ziyarette konuşan Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Dr. Ali Acar, Malatya’nın teniste önemli bir mesafe kat edildiğini...

Vali Kaban Acar'ı makamında kabul etti
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Malatya Vali Ali Kaban, Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Dr. Ali Acar’ı makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Dr. Ali Acar, Malatya’nın teniste önemli bir mesafe kat edildiğini belirtti. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Erzurum’da yapılan Spor Toto Doğu Ligi Erkekler Takım Kategorisinde şampiyon olarak büyük başarıya imza atan Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübünün Türkiye’nin birçok ilinde olmayan alt yapı olanakları sahip olduğunu söyleyen Başkan Acar, Malatya’da uluslararası bir turnuva düzenlenmesi konusunda Vali Kaban’a bilgi sundu.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kaban ise, “Malatya ve Malatya genelinde yapılan amatör, profesyonel her türlü sporun ve sporcunun yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz. Sporun gelişmesi ve kalkınması o şehrin kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlar. Valilik olarak her zaman yanındayız” diyerek Başkan Acar ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.

Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Acar, ziyaret anısına Vali Kaban’a Tenis Raket’i takdim etti.
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