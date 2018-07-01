MALATYA:
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01 Temmuz 2018 Pazar 17:49

Vatandaşlar imar barışı hakkında bilgilendirildi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde imar barışı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Pütürge Belediyesi yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilçedeki muhtarlar ve emlak temsilcilerine imar barışı anlatıldı....

Vatandaşlar imar barışı hakkında bilgilendirildi
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Malatya’nın Pütürge ilçesinde imar barışı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Pütürge Belediyesi yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilçedeki muhtarlar ve emlak temsilcilerine imar barışı anlatıldı. Bu kapsamda hükumet tarafından uygulanan imar barışı hakkında ayrıntılı bir sunum yapıldı. Muhtarlar ve STK’ların katıldığı programda vatandaşlar bilgilendirildi.

Devlet ile vatandaşı barıştıran imar barışı yönetmeliği yayımlandı. İmar ve ruhsat sorunu olan 13 milyon yapı için başvurular başladı. Başvurusunu yapıp, ödemesini yatıran vatandaşlar, 48 saat içinde Yapı Kayıt Belgesini alabilecek. İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. PTT şubelerinden alınan e-devlet şifresi ile "www.turkıye.gov.tr" veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor.

"İmar barışı başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurduktan sonra başvurularını tamamlıyor. Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılabilecek. Detaylı olarak merak ettiğiniz bilgilere "imarbarisi.csb.gov.tr" adresinden de ulaşabiliyor.
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