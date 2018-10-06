Yeni Hamle’de Aşure etkinliği

Malatya’da Yeni Hamle Eğitim Kurumları Muharrem ayı dolayısıyla velileri ve öğrencileri için iki bin kişilik aşure ikramında bulundu.Özel Malatya Yeni Hamle Koleji Anadolu Lisesi kampüsünde düzenlenen aşure ikramına öğrenciler, öğretmenler...

Malatya’da Yeni Hamle Eğitim Kurumları Muharrem ayı dolayısıyla velileri ve öğrencileri için iki bin kişilik aşure ikramında bulundu.

Özel Malatya Yeni Hamle Koleji Anadolu Lisesi kampüsünde düzenlenen aşure ikramına öğrenciler, öğretmenler velilerin yan sıra Yönetim Kurulu başkanı Abdullah Çorlu, Genel Müdür Ahmet Polat Kaya, yönetim Kurulu üyeleri Hasan Göğüş, Hasan Hüseyin Arslan ve davetliler katıldı.

Tasavvuf musikisi dinletisi ile başlayan programda bir konuşma yapan Genel Müdür Ahmet Polat Kaya, “Dayanışma ve paylaşmanın sembolü olan Aşuremizi bu yıl da yapmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişe bir dönüp baktığımızda Nuh tufanından Kerbela olaylarına kadar geçen zorlu süreci Rabbim insanoğluna bir daha yaşatmasın, yavrularımızı asilikten uzak anne ve babalarına itaat eden tüm insanlığa faydalı çocuklar eylesin” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Aşure ikramı gerçekleştirildi. Programa katılan davetliler de paylaşmanın kültürümüzün bir parçası olduğunu ve bu kültürü devam ettiren Yeni Hamle Eğitim Kurumlarına teşekkürlerini dile getirdi.