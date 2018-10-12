MALATYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 13:26

Yenikapı’da Kale rüzgarı esti

İstanbul’daki Malatya Tanıtım Günleri’nde Kale’nin standı ilgi odağı oldu.Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından İstanbul’da düzenlenen Malatya Tanıtım günleri kapılarını açtı. 14 Ekim Pazar günü akşamına kadar açık...

Yenikapı'da Kale rüzgarı esti
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İstanbul’daki Malatya Tanıtım Günleri’nde Kale’nin standı ilgi odağı oldu.

Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından İstanbul’da düzenlenen Malatya Tanıtım günleri kapılarını açtı. 14 Ekim Pazar günü akşamına kadar açık kalacak tanıtım günlerinde, Malatya’nın tarihi ve turistik yerleri ile yemek kültürü tanıtılıyor. İstanbul’da ki Malatya Tanıtım Günleri etkinliğinde yer alan Kale ilçesine ait stant ilgi odağı oldu.

İstanbul Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen ‘2. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri’ programında Çok sayıda bakanın yanı sıra, 64 ve 65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı, Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stant büyük ilgi gördü.

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir birçok ismin ziyaret ettiğini belirterek, "İlçemizin tarihi, kültürü, yemekleri, bal, kayısı, pekmez, dut gibi ürünlerinin tanıtımını yaptık. Standımıza yoğun ilgi gösteren Malatyalı hemşerilerimize ve tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kale’nin standında Malatya’ya özgü yöresel yiyeceklerin ikram edildiğini ifade eden Akdemir, Malatya’nın önemli ilçelerinden biri olan Kale’ye gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
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