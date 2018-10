Yerli hayvanların korunması çağrısı

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Et Süt Kurumunun 26 TL olan ithal karkas etin fiyatını 28 TL’ye, 28 TL olan yerli karkas etin fiyatının da 29 TL’ye çıkarıldığını, yerli hayvanın daha çok korunması...

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Et Süt Kurumunun 26 TL olan ithal karkas etin fiyatını 28 TL’ye, 28 TL olan yerli karkas etin fiyatının da 29 TL’ye çıkarıldığını, yerli hayvanın daha çok korunması gerektiğini söyledi.

Et fiyatlarını değerlendiren Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli” Bildiğiniz gibi et fiyatları da düşüş yaşanmış, karkas et fiyatları serbest piyasada 30 TL den 26 TL’ye kadar düşmüştür. Et Süt Kurumu ithal hayvanı 26 TL, yerli hayvanı ise 28 TL den satıyordu. Üreticiler kesime gelen hayvanların satamıyorlardı. Fırsatçılar da, üreticilerin hayvanlarının daha düşük fiyata nasıl ellerinden alabiliriz hesapları yapıyorlardı. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Bülent Tunç ve yönetim Kurulu üyeleri ile Tarım ve Orman Bakanlığından randevu alarak görüşmeler yapıldı. Bakanımız Bekir Pekdemir’in Malatya’ya gerçekleştirdiği ziyarette de Bakanımıza üreticilerimizin yaşamış olduğu sıkıntıları tekrar dile getirme imkanı bulduk. Malatya’da bir müjde vermesini üreticilerin zor durumda olduğunu yem’in torbasının 2017’de 40 TL iken 2018 de 80 TL yükseldiğini, girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini Sayın bakanımıza aktardık. Bir de işletmelerdeki hayvan sayılarının güncel olmadığını ve çoğu yerli hayvanımızın kulak küpe numarasının olmadığını bundan dolayı üreticilerin mağdur olduğunu söyledik. Bir defaya mahsus küpe affının getirilmesini rica ettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemir’ teşekkür eden Tanyeli,” Bakanımız Malatya’ya gelmeden önce, ilimize gelen Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ‘u birliğimizi davet ettik.. Sıkıntılarımızı bir kez de Genel Müdürümüze anlattık. Netice olarak bakanımız üreticilerin sorunlarını bildiğini Malatya’ya boş gelmediğini söyledi. Et süt Kurumu 26 TL olan ithal karkas etin fiyatını 28 TL’ye, 28 TL olan yerli karkas etin fiyatının da 29 TL’ye çıkarıldığını açıkladı. Yerli hayvanın daha çok korunması gerektiğini söyledi. Desteklerinde dolayı bakanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.