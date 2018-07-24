Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kuran-ı Kerim eğitimi alan görme ve işitme engelli öğrencileri makamında kabul ederken, işaret diliyle iletişim kurduğu öğrencilerle yakından ilgilendi.

İnönü Üniversitesi ile İl Müftülüğünün ortak organizasyonuyla İnönü Üniversitesi Engelli Çocuklar Araştırma Uygulama Merkezinde Kuran-ı Kerim eğitimi alan işitme ve görme engelli öğrenciler, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Sevim Çamcı, Görme Engelli Eğitmeni Mehmet Nuri Duran, Kuran Kursu hocaları ile İşaret Dili- Beden Eğitimi Öğretmeni Şadiye Özbey Eroğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Kuran-ı Kerim eğitimi alan öğrencilerle yakından ilgilenip çeşitli hediyeler takdim etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrenciler tarafından okunan Kuran-ı Kerim Tilavetiyle manevi bir atmosferin oluştuğu ziyaret esnasında engelli öğrenciler ve vatandaşlara verilen hizmetlerin her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımlarını artırmak, toplumdan soyutlanmadan gündelik hayatlarına devam etmelerini sağlamak ve çeşitli aktivitelere katılımlarını artırmak adına örnek alınacak birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çocuklarımızın azim ve gayretlerine gerçekten hayran kaldık, hepsinin alınlarından öpüyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu alanda yapılacak her türlü proje ve yatırıma destek olduklarını hatırlatan Çınar, “Son yıllarda Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın destekleriyle dini hizmetler konusunda önemli yol alındı. Kentimizde ki dezavantajlı çocuklarımızın dini eğitimlerini alabilmeleri adına yapılan çalışmalar bizler için çok önemlidir. Yapılacak her türlü hizmete elimizden gelen desteği veriyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz. Öğretmenlerimizi gayretlerinden ve katkılarından, öğrencilerimizi de hem öğrenme istekleri hem de azim ve çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah yavrularımızın yardımcısı olsun, güç ve kuvvet versin, emeklerini karşılıksız bırakmasın inşallah. Eğitimlerin başarılı geçmesi noktasında üzerimize düşen ne görev ve sorumluluk varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.