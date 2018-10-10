Yeşilyurt Belediyesi, Çilesiz semt pazarı inşaatına hız verdi

Yeşilyurt Belediyesi, nüfus yoğunluğunun her geçen gün arttığı Tecde ile Çilesiz mahallelerindeki pazar alışverişinin yapabilmesinin yanı sıra, pazarcı esnafının da modern ortamda ticaretini sürdürmesi amacıyla ‘Çilesiz Semt Pazarı’ projesini hayata geçiriyor.

2019 yılının Bahar ayında hizmete girmesi planlanan Çilesiz Semt Pazarı için sürdürülen inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tecde ile Çilesiz mahallelerinin yanı sıra çevre mahalle sakinlerinin de yararlanacağı modern bir Semt Pazarını hizmete sunacaklarını söyledi.

Altı dönümlük alanda 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde projesi çizilen Çilesiz Semt Pazarı için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizden gelen istekler doğrultusunda mahallelerimizin sorunlarını teker teker çözüme kavuşturuyoruz. Bilindiği üzere vatandaşlarımızın en çok alışveriş için geldiği yerler pazarlardır. Tecde ile Çilesiz Mahalle Muhtarlarımız, buradaki esnaf ile vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bu bölgeye Semt Pazarı yapılması talep edilmişti. Bizlerde gerek alan tespiti gerekse de projelendirme işlemlerini tamamladıktan sonra bu alana Çilesiz Semt Pazarını inşa etmeye başladık. Tecde ile Çilesiz mahallelerimizin birleşme noktasında yer alan Elibol sokakta yer alan altı dönümlük alanda hizmete sunacağımız Semt Pazarımız bu bölgemizdeki yaşam sosyal yaşam kültürüne farklı bir renklilik kazandırmasının yanında hareketlilikte getirecektir. Gerek iç ve dış tasarımı gerekse mimari yapısıyla kent kimliğine artı değerler katacak olan Semt Pazarımızı hizmete sunarak bölgemizin en ciddi sorunlarından bir tanesini daha çözüme kavuşturmuş olacağız. Yeşilyurt’un değişimine ışık tutan projelerimizle halkımızın rahat bir yaşam sürmesini sağlarken ayrıcalıklı yaşam koşullarının ilçemizin her noktasında hakim olması içinde bu tür nitelik seviyesi yüksek, modern yatırımlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. İlçemizin refah seviyesi ne kadar yükselirse bu bizim için gurur kaynağı olur” şeklinde konuştu.

Çilesiz Semt Pazarını Yeşilyurt’un sosyal dokusu ve kültürel özelliklerini yansıtacak ölçülerde hizmete sunacaklarını ifade eden Çınar, “ Semt pazarımız sayesinde vatandaşlarımız rahat, huzurlu ve güvenli ortamlarda alış verişini yaparken, pazarcı esnaflarımızda ürünlerini daha nezih ortamda satma imkanına sahip olacak. Modern, kapalı ve güvenli olarak hizmet verecek olan semt pazarında 90 tezgah yer alacaktır. Sosyal donatıları ve çevre düzenlenmesiyle çok nezih bir alanda hizmete sunacağımız Semt Pazarımız, bütün yönleriyle Yeşilyurt’a yakışan ölçülerde olacaktır. Tek katlı pazarımızın içerisinde Pazarcılar Odası ile Zabıta Müdürlüğümüze ait bölümlerin yanı sıra wc ve lavabolarda yer alacaktır. Hemşehrilerimiz buraya gelerek güvenli bir şekilde alış verişlerini yapacaklar. Bu modern tesis memleketimize, kentimize ve ilçemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun, emeği geçen herkesi kutluyorum “ diye konuştu.