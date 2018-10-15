Yeşilyurt’ta “Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı’ projesinin sosyal ilişkileri kuvvetlendirmesiyle birlikte tarım politikasını da destekleyecek özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Turgut Özal Mahallesi Osmanlı Caddesindeki inşaat alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta yaşamanın ayrıcalık olduğunu hissettiren yatırımlarına bir yenisini daha ekleyecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Çınar, toplam maliyeti 2 milyon 799 Bin 900 TL olacak pazarın bin 790 metrekare alanda hizmete gireceğini belirterek projesinin hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşları ortak platformda buluşturacağını söyledi. Bunun yanı sıra kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin de ekonomik açıdan desteklenmesi ve refah seviyesinin arttırılmasına büyük destek verileceğini belirtti.

Sosyal belediyecilik hizmetlerine örnek teşkil edecek projenin, Selçuklu Mimarisinin örnek alınarak çizildiğini kaydeden Çınar, “Son yıllardaki dev yatırım ve projelerle geleceğe daha umutla bakan güzel ilçemizin yaşam düzeyini artırma, insanlarımız arasındaki dayanışma ve paylaşma duygularının daha da güçlenmesi adına örnek alınacak eserlerimize bir yenisini daha eklemenin onurunu yaşıyoruz. Yerel yönetimlerin asıl amacı insan odaklı yatırımlar ve projelerdir, bizde bu yolda emin adımlarla yürüyerek sunduğumuz hizmetlerle Yeşilyurt markasının tanınırlılık seviyesini artırdık. İnşaatı devam eden ‘Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı’ projemizde hem manevi açıdan hem de ekonomik açıdan güzel ilçemizin yaşam düzeyine artı değerler katacaktır. Gerek mimari yapısı gerekse de faaliyetler alanlarıyla toplumdaki paylaşım ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olacak bu dev yatırımın içerisindeki Doğal Ürünler Pazarımız, kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerimizin ekonomik açıdan desteklenmesi ve refah seviyesinin arttırılmasına ciddi katkılar sunacaktır. İlçemizin farklı kırsal yaşam alanlarında çiftçilerimiz tarafından üretilen doğal ürünlerimiz, açık ve kapalı iş yerlerimiz aracılığıyla tüketiciye direkt olarak üretici eliyle ulaşmasını sağlayacağız. Üreticiler için ayrı bir gelir, tüketiciler için ise doğal ürüne doğrudan ulaşma kolaylığı sağlayacak pazarımızı açmakla bir anlamda tarıma ve hayvancılığa da destek vermiş olacağız. Hem üreticiye hem tüketiciye önemli avantajlar sağlayacak olan Doğal Ürünler Pazarımızda sebze, meyve, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi tarımsal gıdaların ilk elden satışı yapılacak. Sofralarında doğal ve taze ürünler bulundurmak isteyen vatandaşlarımız, açılacak pazardan gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilecek. Kaliteli ve nitelikli tarımın teşvik edilmesini amaçlayan projemiz kapsamında ucuz ve taze ürünlerin satışını sağlamak ve gereken denetimleri yapabilmek üzere de denetim mekanizması oluşturacağız. Doğal pazarda tezgah açacak üreticilerimiz taze ürünlerini aracısız olarak satma şansına kavuşacak.” şeklinde konuştu.

‘Emanet Çarşı’ bölümünde ise hayırseverler ile ihtiyaç sahibi hemşehrileri buluşturacaklarını ifade eden Başkan Çınar, “Ücretsiz alış-veriş kartına sahip vatandaşlarımız, hayırseverlerin yardımlarına bu binamızda kolay ve rahat bir şekilde ulaşabilecekler. Hayırseverlerden gelen emanetler gerekli bakım ve onarımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, sosyal yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşımız eksik olan malzemelerini buradan temin edebilecek. Bina içerisinde ayrıca 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap eden sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak şekilde bölümlerin yer alacak. Her yaştan vatandaşımızın katılabileceği meslek edindirme kurslarının yanı sıra el sanatları ve beceri kursları da açacağız” diye konuştu.