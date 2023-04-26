Malatya'daki Cemevlerinin Aydınlatma Giderleri Ödenmeye Başlıyor

Cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesinin koordine edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütme görev ve yetkisi verilen Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, 26 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Yapılmasına Dair Kanunun 22. maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa Ek 6. madde gereğince cemevlerinin aydınlatma giderlerini Bakanlık bütçesinden karşılayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderilen yazıda “belirtilen kanunun yürürlük tarihi olan 26 Kasım 2022 tarihinden sonra gerçekleşen aydınlatma giderlerinin, il müdürlüklerimize ibraz edilen elektrik faturaları üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ödenmesi” talimatı verildi.

2022 yılında Malatya Valiliği tarafından bakım onarım işleri gerçekleştirilen ilimizdeki cemevlerinin aydınlatma giderleri Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Malatya İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon, cemevleri tarafından ibraz edilen faturaları inceleyip gerekli çalışmaları yaparak Malatya’da bulunan cemevlerinin aydınlatma giderlerini ödeyecektir.