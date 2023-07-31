Malatyalı boksör Avrupa ikincisi oldu

Malatyalı Boksör Sedef Nergiz, 75 kilogram kategorisinde katıldığı Avrupa Boks Şampiyonasında ikincilik elde etti.

19-31 Temmuz 2023 tarihlerinde Romanya’da gerçekleştirilen Yıldız Kadın ve Erkek Avrupa Boks Şampiyonası’na katılan Malatyalı Boksör Sedef Nergiz ilk defa katıldığı şampiyonada 75 kilogramda Avrupa İkincisi oldu.

Aldığı başarı sonrası konuşan Nergiz, Türkiye ve Malatya’yı en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek “Çok mutluyum, çok gururluyum. Tatbiki gönül isterdi ki şampiyon olayım. Ben elimden gelen mücadeleyi mücadele yaptım. Ama hakkımla aldığım maç karşı tarafa verildi” dedi.

İlk kez Avrupa Şampiyonasına katıldığını ve bunun da kendisi için büyük bir deneyim ve tecrübe olduğunu ifade eden Nergiz, “Daha iyi hazırlayacağım. Bu madalyayı aileme, sevenlerime, hocama, kulübümüze ve tüm Malatyalı hemşehrilerimize armağan ediyorum” şeklinde konuştu.

Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz ise hiç bir başarının kolay elde edilmediğinin altını çizerek, “Bu ister bir antrenör olsun isterse bir sporcu olsun. Her şeyin başında fedakârlık, çalışmak, güven, istikrar, inanmak geliyor. Hepsi birbirine bağlantılıdır. Dolayısıyla çalışmalar uzun zaman ve meşakkatli bir yoldur. Malatya’mıza bugüne kadar hiç kimsenin başaramadığı şampiyonlukları ve dereceleri elde ettik. Bu anlamda çok mutlu ve gururluyuz. Allah’a hamt ve şükürler ediyorum. Bugüne kadar ayrı ayrı sporcular olmak üzere bayanlarda ve erkeklerde alt minikler, üst minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye Boks dereceleri ve şampiyonlar çıkarttık. İnşallah Allah nasip ederse daha büyük başarılar elde edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.