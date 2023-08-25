Malatyalı çiftçilerin sulama sorunları çözülüyor

Malatya'nın Akçadağ, Kale ve Doğanşehir ilçelerinde bir süredir devam sulama sorunu çözülüyor.

Malatyalı çiftçilerin sulama sorunları çözülüyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Akçadağ, Kale ve Doğanşehir ilçelerinde bir süredir devam sulama sorunu çözülüyor.

Malatya’nın Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sulama kanallarında oluşan tahribatla, Kale ilçesinde ise ekipman kaynaklı yaşanan sulama sorunları çözülüyor.

Üç ilçedeki sulama sorunlarını yakından takip ederek ve sorunların çözümleri için saha çalışmalarında bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak daha sonra ise Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile bir görüşme gerçekleşti.

Sulamada yaşanan sorunların çözümü için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, “Malatya’mız genelinde deprem sonrası süreçte tüm ilçelerimizde yaşanan su sorunları ile Akçadağ, Kale ve Doğanşehir ilçelerimizdeki sulama idarelerinde yaşanan sorunların çözümleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’le de görüşerek sorunların çözümüyle alakalı değerlendirmelerde bulunduk. Sorunun çözümü noktasında konun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın girişimleri sonucu sulama sorununun çözüldüğünü belirten Malatyalı çitçiler ise Ölmeztoprak’a teşekkür ettiklerini belirttiler.

Malatyalı çiftçilerin sulama sorunları çözülüyor
Malatyalı çiftçilerin sulama sorunları çözülüyor
Malatyalı çiftçilerin sulama sorunları çözülüyor
Malatyalı çiftçilerin sulama sorunları çözülüyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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