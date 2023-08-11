Malatyalı depremzedeler yıkım firmaları ile mağduriyet yaşıyor

Malatya’da ağır hasarlı evlerindeki demirbaşları ve eşyalarını çıkarmak isteyen depremzedeler, yıkımı alan firmanın engeline takıldı. Vatandaşlar, şahsi eşyalarını bile almalarına izin vermeyen hafriyat firmalarına tepki gösterip yetkililerden destek beklediklerini söylediler.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da hasarlı evlerin yıkımları sürerken, bazı vatandaşlar yıkım kararı çıkan evlerine eşyalarını almak için giremediklerini öne sürerek yıkım firmasının kendilerini engellediğini savundular.

Avukat Mehmet Özkale, Bostanbaşı mahalllesinde bulunan Endülüs Vadi Konutlarına 6 Şubat depremi sonrası ağır hasar verildiğini ancak apartman sakinlerinin durumu yargıya taşıdığını söyledi. Henüz keşif için bilirkişinin gelmediğini de belirten Özkale, “Mahkemenin yürütme kararı olmaması nedeniyle Valilik ve YİKOB buranın yıkımı için bir firma ile anlaşmış. Ve firma da siteye bekçi koyarak apartman sakinlerinin içeri girmesini ve eşyalarını almasını engelliyor. Malatya’da 33 bin yıkılmayı ev bekliyor ve bunun 26 bini hiç dava açmamış. Ancak dava açılan binalardan yıkımlar başlıyor” dedi.

Apartman sakinlerinin binanın ağır hasarlı raporunun mahkemece düzeltileceği umuduyla eşyalarını içeriden çıkartmadığını da ifade eden Özkale, “Bu evler yıkılmaz, belki döner diye demirbaşları sökmediler, bahçelerdeki özel eşyalar, jeneratörler ve özel eşyalar olduğu gibi duruyor. Gelen firmalar bu tür binaları bilerek alıp demirbaşları ve eşyaları alıyorlar. Girişe bekçi koymuşlar içeri almıyorlar, insanların özel eşyaları binanın içinde kalmış, inanılmaz bir mağduriyet var. Burada yaşayan insanlar bir deprem yaşadı ama bunlardan ayrı bir darbe yiyorlar, devlet yetkilerimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Bina sakinlerinden Mehmet Memur’da konunun yargıya intikal etmesi nedeniyle evi boşaltmadığını söyleyerek, şimdi ise içeri girip eşyalarını alamadığı için mağduriyet yaşadıklarını söyledi.