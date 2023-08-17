Malatyalı Güreş Hakemi Ilkım, Ürdün'de depremzedeler için düdük çalacak

İnönü Üniversitesi’nde akademik personel olarak göreve yapan Uluslararası Güreş Hakemi Doç. Dr. Mehmet Ilkım, 12-20 Ağustos 2023 tarihlerinde Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılan Güreş dünya şampiyonasına ülkemizi temsilen hakem olarak seçildi.

Daha önce birçok uluslararası organizasyonda görev alan Ilkım, Malatya’yı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Malatya’nın yaşadığı deprem felaketini bir nebze olsun unutturmak için temsil noktasında elinden geleni yapacağını belirten Ilkım, “12-20 Ağustos 2023 tarihlerinde Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılan Güreş dünya şampiyonasına ülkemizi temsilen hakem olarak davet edildik. Oldukça önemli bir organizasyon. Malatya’yı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağıma inanıyorum. Deprem felaketini bir nebze olsun unutturmak için temsil noktasında kayda değer bir performans sergilemek en büyük hedefim” diye konuştu.