Malatyalı hacıların yurda dönüşü başladı

Malatya'dan kutsal topraklara giden hacılar, kafileler halinde memleketlerine dönmeye başladı.

Malatyalı hacıların yurda dönüşü başladı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’dan kutsal topraklara giden hacılar, kafileler halinde memleketlerine dönmeye başladı.

Haziran ayında hac ibadetlerini yerine getirmek üzere Malatya’dan kutsal topraklara giden 373 hacı adayın 194’ü kente dönüş yaptı.

Malatya havalimanında İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından karşılanan ilk kafile, aileleri ve yakınlarıyla kucaklaşırken, geriye kalan 179 hacının ise önümüzdeki günlerde kente dönüş yapacağı bildirildi.

Malatyalı hacıların yurda dönüşü başladı
Malatyalı hacıların yurda dönüşü başladı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

61 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
61 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
İnönü'den bu yıl 112 diş hekimi mezun oldu
İnönü'den bu yıl 112 diş hekimi mezun oldu
Malatya itfaiyesinden stajyer öğrencilere uygulamalı eğitim
Malatya itfaiyesinden stajyer öğrencilere uygulamalı eğitim
Turgut Özal Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
Turgut Özal Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
Yangında etkilenen güvercinleri itfaiye kurtardı
Yangında etkilenen güvercinleri itfaiye kurtardı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı