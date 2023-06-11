Malatyalı kiraz üreticilerinin umudu ihracatçıların gelmesi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleriyle sıkıntılı bir süreçten geçen Malatya’daki kiraz üreticileri, ürünlerinin iyi bir fiyata satılması için ihracatçıların yolunu gözlüyor.

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımlardan birinin gerçekleştiği illerden biri olan Malatya’da kayısıda yaşanan dolu, don ve hastalıktan sonra üretici kirazlarının para etmesi ümidi ile hasadı bekliyor. Yeşilyurt ilçesinde yetişen dalbastı kirazlarında 10 gün içinde hasadın başlaması beklenirken, deprem nedeniyle zor günler geçiren üreticinin ümidi ürünlerinin hak ettiği değere satılması.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Şubat ayında yaşanan depremlerin zirai faaliyetlerin en yoğun olduğu bir döneme denk gelmesi nedeniyle özellikle kayısıda üreticilerin sıkıntı yaşadığını söyledi. Depremin zirai ilaç bayilerini de yıktığını ve bu nedenle ilaçlamada sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Solmaz, yetkililerin devreye girmesi ile kiraz üreticilerine ücretsiz ilaç temini yapıldığını ve ürünlerini zamanında ilaçlayabildiklerini söyledi.

Bu sezon dalbastı kirazında rekoltenin de yüksek beklendiğini ifade eden Solmaz, “Kirazlarımıza Tarım ve Orman Bakanlığın öngördüğü ilaçları serptik. 7 günlük bir etkisi var ondan sonra yıkanıp sağlıklı şekilde yenilebilir. Bundan dolayı ihracatçılarımızın Malatya’ya gelerek depremzede üreticilerimizin kirazlarını değerlendirmesini istiyoruz. Bu sene kirazlar iyi tuttu, inşallah bunu iyi şekilde pazarlayabilirsek en azından üreticilerimizin kiraz hasadından yüzleri güler diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Geçen yıl kirazların 20-25 TL bandında alıcı bulduğunu, bu yıl ise fiyatların ihracatçıların gelmesi ile netlik kazanacağını ifade eden Solmaz, “Bu yıl ihracatçıları dört gözle bekliyoruz. 10-15 gün içerisinde ürünlerimiz pazara iner. Tahmini rekoltenin bin tonun üzerine çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.