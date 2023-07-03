Malatyalı tiyatrocular Kemal Sunal'ı kabri başında andı

Malatya'dan İstanbul'a giden Altın Kayısı Sanat Topluluğu üyeleri, usta sanatçı Kemal Sunal'ı ölüm yıldönümünde kabri başında andı.

Malatyalı tiyatrocular Kemal Sunal'ı kabri başında andı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’dan İstanbul’a giden Altın Kayısı Sanat Topluluğu üyeleri, usta sanatçı Kemal Sunal’ı ölüm yıldönümünde kabri başında andı.

Malatya’dan yola çıkan Altın Kayısı Sanat Topluluğu ekibi, merhum usta sanatçı Malatyalı Kemal Sunal’ı ölüm yıl dönümü dolaysıyla mezarı başında andı. Sunal ailesinin de katıldığı anma programında Malatyalı tiyatrocular mezara çelenk bıraktı.

Usta oyuncunun eşi Gül Sunal’a program sonrası teşekkür plaketi takdim eden Tiyatro Topluluğu Kurucusu İbrahim Şahin Uyumaz, “Biz her yıl 3 Temmuz’da memleketimiz Malatya’da Kemal Sunal’ı anma programları düzenliyorduk. Ama bu sene asrın felaketinden dolayı merhum Kemal Sunal’ın ailesiyle iletişime geçip İstanbul’daki organizasyona dahil olmak istedik. Sağ olsun Gül Sunal hanımefendi bizleri kırmadı ve burada onlarla aynı ortamı soluyup ustayı kabrinde ziyaret etme imkanımız oldu" diye konuştu.

Malatyalı tiyatrocular Kemal Sunal'ı kabri başında andı
Malatyalı tiyatrocular Kemal Sunal'ı kabri başında andı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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