Malatyalılar bayram namazı için camileri doldurdu

Deprem bölgesi Malatya’da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Kurban Bayramı namazını kılmak için Şehir Mezarlığındaki Kabristan Camii olmak üzere camilere akın etti. Şehitlikte de her bayram olduğu gibi buruk bir bayram ziyareti yaşandı.

Malatya’da Kurban Bayramının ilk gününün gelmesi ile beraber vatandaşlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Deprem bölgesi Malatya’da bayram namazı sabah saat 05.39’da kılındı. Vatandaşlar Şehir Mezarlığı’nda bulunan Kabristan Camiinde namazlarını eda etti.

Namazın kılınmasının ardından imam tarafından hutbe okundu ve cemaat arasında bayramlaşma gerçekleştirildi.

Bayram namazının ardından Malatya Şehitliğinde de buruk bir bayramlaşma vardı. Şehit yakınları namazın ardından ziyaret ettikleri çocuklarının kabrinin başında dualar etti, gözyaşı döktü.