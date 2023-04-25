Malatyamıza Ve Ülkemize Hizmet Etmek İçin Buradayım

AK Parti Malatya 4. Sıra Milletvekili Adayı olarak gösterilen Doç. Dr. Abdurrahman Babacan'ın neden siyasete atıldığını kendi cümleleri ile sizlere aktaralım.

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14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aziz şehrimiz Malatya’da AK Parti milletvekili adayı olarak çalışmalara başlamış bulunuyorum. Ülkemizin ve bölgenin cazibe şehirlerinden biri olan Malatya’mızda büyük yıkıma ve can kaybına yol açan, hemşehrilerimizin hatırı sayılır bir kısmının şehir dışına çıkmasıyla neticelenen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin gölgesinde- buruk da olsa- seçim hazırlıklarını yürütme gayretindeyim.

Malatya’nın mevcut ana gündem maddelerinin yanı sıra, hususen deprem sonrasında şehrin bütün unsurlarıyla yeniden ayağa kaldırılması için var gücümüzle hep birlikte çalışmak durumundayız. Gerek âciliyet gerektiren barınma ihtiyacının giderilmesi, gerekse sanayi, ticaret, sosyal/kültürel vb. gündelik hayatın yeniden ve bu defa daha güçlü şekilde kurulması zarureti nedeniyle şehirdeki bütün paydaşlarla birlikte samimiyet ve gayretle çalışmak için buradayım.

Genç bir siyaset bilimi hocası olarak akademik birikimimi, sivil toplum ve gençlik çalışmalarımla sahaya ilişkin biriktirdiğim tecrübemi, düşünce merkezi faaliyetleri/medya programlarıyla ülke ve dünya gündemine ilişkin kamuoyuyla paylaştığım görüşler hepinizin malumudur. Burada kısaca atıfta bulunduğum bu müktesebatı, ülkemiz ve dünyanın pek çok farklı köşesinden sahip olduğum beşerî sermayeyi şehrimizin hak ettiği yeri alması için seferber edeceğim. Bu çerçevede Malatya’mızın sorunları, talepleri ve beklentilerini yerinde tespit ederek; şehrimizi



parti genel politikaları dahilinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde güçlü biçimde temsil edecek bir performans ortaya koyacağıma inanıyorum.

Malatya’mızın yeniden inşa edilmesi, geliştirilmesi, imaj ve itibarının ülkemiz ve dünya ölçeğinde hak ettiği yere ulaştırılması amacıyla hizmet edeceğim bu yolda, sizlerin de destek ve katkılarınızı son derece değerli buluyorum. Malatya’mız, ülkemiz ve milletimiz için 14 Mayıs 2023 seçimlerinin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

Abdurrahman Babacan'ın Özgeçmişi 1983 Malatya doğumlu. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde tamamladı. Aynı üniversitenin İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora tezini hazırladı. 5 yıl Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2019’da Siyaset Bilimi anabilim dalında doçentliğini aldı. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ağırlıklı çalışma alanları Türkiye siyasi hayatı, Türk dış politikası, siyaset teorisi ve küresel siyasettir. Ulusal ve uluslararası makale ve kitap bölümlerinin yanı sıra bu konularda yayımlanmış kitapları 11 Eylül: Tarihsel Dönüşümün Analizi (2011), Binyılın Sonu: 28 Şubat (2012), Araf’ta Bir Toplum: Arakan (2013), Kuşku Çağından Uygar Barbarlığa (2014), 15 Temmuz: Geçmiş, Gelecek (2018) ve Piyasa Aklı ve Yeni Muhafazakâr Ahlâk (2018)’tır. Babacan’ın kariyeri boyunca yürüttüğü uluslararası projeler ise şunlar: 2010, 2011, 2012, Uluslararası Gençlik Buluşması (Endonezya, Fas, Türkiye), İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB) ile birlikte 2012, Batı Trakya İnsan Hakları Raporu

2012, Uluslararası Arakan Konferansı , Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte

2013, Bangladeş İnsan Hakları Raporu

2013, Türkiye’de Suriyeli Mülteciler -İstanbul Örneği- Raporu , MAZLUMDER Mülteci Hakları Merkezi ile birlikte 2013, Suriye İnsan Hakları, Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Komitesi, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ile birlikte 2013, Uluslararası Göç Staj Programı , Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Mirekoc) ile birlikte 2014, Uluslararası Çatışma Çözümü Staj Programı , The New School International Affairs Department ile birlikte

2014, Suriye: Küresel ve Yerel Aktörler Uluslararası Çalıştayı , Pulse of Life 2014, Mısır İnsan Hakları , Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Komitesi, Mısır Meşruiyeti Destek İçin Ulusal Koalisyon ile birlikte 2014, Irak İnsan Hakları , Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Komitesi, İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) ile birlikte

2015, Tunus: Diktatörlükten Devrime, Devrimden Demokrasiye , Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi (SEKAM) ile birlikte 2015, Küresel Siyasi ve İnsani Krizler Uluslararası Çalıştayı , Uluslararası Af Örgütü ile birlikte 2016, Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumu , Uluslararası Hukukçular Birliği ve Hukukçular Derneği ile birlikte 2022, Uluslararası Stratejik ve Küresel Çalışmalar Sempozyumu (ICSGS), Endonezya Üniversitesi Küresel Çalışmalar Merkezi ile birlikte

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