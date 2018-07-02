2. Lig’de Manisa takımlarının grupları belli oldu

TFF 2. Lig’de bugün yapılan kura çekimi sonucunda gruplar belli oldu. Manisa, TFF 2. Lig arenasında bu sene iki takımla temsil edilecek. Bu sene 1. Lig’den 2. Lige düşen Grandmedical Manisaspor Beyaz Grupta, 3. Lig’de açık ara şampiyon olarak...

TFF 2. Lig’de bugün yapılan kura çekimi sonucunda gruplar belli oldu. Manisa, TFF 2. Lig arenasında bu sene iki takımla temsil edilecek. Bu sene 1. Lig’den 2. Lige düşen Grandmedical Manisaspor Beyaz Grupta, 3. Lig’de açık ara şampiyon olarak 2. Lige yükselen Manisa BBSK ise Kırmızı Grupta 1. Lige çıkabilmek için mücadele verecek.

Yapılan kura çekimine Manisa’nın iki kulübünnden Grandmedical Manisaspor’u kulübün ikinci Başkanı Yunus Emre Şahin, Manisa BBSK’yı ise kulübün Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar temsil etti

Sarıyer İstinye’deki Orhan Saka Amatörler Evi’nde yapılan kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın’ın yanı sıra TFF 2. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı. 2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı olarak iki gruba ayrılırken iki grupta da 18 takım mücadele edecek.

Sarıyer İstinye’deki Orhan Saka Amatörler Evi’nde yapılan kura çekiminde Manisa Büyükşehir Belediyespor’u futbol şube sorumlusu Hakan Kadayıfçılar temsil etti. Kadayıfçılar kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, “Bizim için hangi grupta mücadele edeceğimiz önemli değildi. Hayırlı, uğurlu olsun. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’de yaşadığımız başarıyı şimdi TFF 2. Lig’de yaşamak için mücadele vereceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz” diye konuştu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup:

"Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Demirspor, Bayrampaşa, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor, Gümüşhanespor, Hacettepe Spor, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Keçiörengücü, Niğde Belediyespor, Sakaryaspor A.Ş., Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, Utaş Uşakspor A.Ş."

TFF 2. Lig Kırmızı Grup:

"Bandırmaspor, Bugsaş Spor A.Ş., Darıca Gençlerbirliği, Etimesgut Belediyespor, Fatih Karagümrük A.Ş., Fethiyespor, Kahramanmaraşspor A.Ş., Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Menemen Belediyespor, Pendikspor, Sivas Belediyespor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu, Tokatspor, Tuzlaspor A.Ş., Zonguldak Kömürspor."