MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:33

4. Uluslararası Yunus Emre günleri başlıyor

Yunusemre Belediyesi’nin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek...

4. Uluslararası Yunus Emre günleri başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yunusemre Belediyesi’nin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin bu yılki teması “Bu Dünya Kimseye Kalmaz” olacak.

Bu yıl 17 - 19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi bu yıl da dopdolu bir program hazırladı. Bu yılki programın teması ’Bu Dünya Kimseye Kalmaz’ olurken; etkinlikler 3 gün sürecek. Türk İslam Sanatları Sergisi açılışı ile başlayacak etkinliklerin ilk gününde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Uluslararası Misafir Öğrencilerin Tanıtım standı açılacak. 18 Ekim Perşembe günü ise Divan Edebiyatı Üstadı Hayati İnanç, Kültür Sitesi Lale Salonu’nda ’Yunusemre ve Tasavvuf’ konulu panel düzenleyecek. Aynı günün akşamında Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, ünlü düşünürün gazellerinden oluşan eserleri seslendirecek. Etkinliklerin finali ise 19 Ekim Cuma günü saat 20.00’da Kültür Sitesi Lale Salonu’nda Manisa Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın programıyla olacak.

Başkan Çerçi etkinliklere davet etti

Bu yıl da güzel bir program hazırladıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi etkinliklere Manisalıları davet etti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunus Emre’yi anmak, anlamak, felsefesini, öğretilerini dünyaya duyurmak, sevdirmek ve tanıtmak amacıyla Yunus Emre’nin ismini taşıyan bir belediye olarak bu yıl organizasyonumuzun 4’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak, onun mesajlarının günümüze taşınması ve anlaşılması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Vatandaşlarımızı gerçekleştireceğimiz bu güzel etkinliklere davet ediyoruz” dedi.

17 Ekim Çarşamba: "10.00: Türk İslam Sanatları Hat ve Tezhip Sergisi Açılışı, Yer: Kültür Sitesi Lale Salonu. 12.00: Uluslararası Misafir Öğrenciler (MUDER) Ülke Tanıtım Stantları Açılışı, Aşure İkramı. Yer: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı."

18 Ekim Perşembe: "14.00 - Yunus Emre ve Tasavvuf Konulu Panel, konuşmacı: Hayati İnanç, Yer: Kültür Sitesi Lale Salonu. 16.00: Uluslararası Misafir Öğrenciler (MUDER) Ülke Tanıtım Stantları Etkinlikleri ve Aşure İkramı, Yer: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı. 20.00: Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ile Yunus Emre Anma Programı, Yer: Kültür Sitesi Lale Salonu"

19 Ekim Cuma: "16.00: Uluslararası Misafir Öğrenciler (MUDER) Ülke Tanıtım Stantları Etkinlikleri ve Aşure İkramı, Yer: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, 20.00: Manisa Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Programı, Yer: Kültür Sitesi Lale Salonu."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku