Yunusemre Belediyesi’nin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin bu yılki teması “Bu Dünya Kimseye Kalmaz” olacak.

Bu yıl 17 - 19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi bu yıl da dopdolu bir program hazırladı. Bu yılki programın teması ’Bu Dünya Kimseye Kalmaz’ olurken; etkinlikler 3 gün sürecek. Türk İslam Sanatları Sergisi açılışı ile başlayacak etkinliklerin ilk gününde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Uluslararası Misafir Öğrencilerin Tanıtım standı açılacak. 18 Ekim Perşembe günü ise Divan Edebiyatı Üstadı Hayati İnanç, Kültür Sitesi Lale Salonu’nda ’Yunusemre ve Tasavvuf’ konulu panel düzenleyecek. Aynı günün akşamında Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, ünlü düşünürün gazellerinden oluşan eserleri seslendirecek. Etkinliklerin finali ise 19 Ekim Cuma günü saat 20.00’da Kültür Sitesi Lale Salonu’nda Manisa Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın programıyla olacak.

Başkan Çerçi etkinliklere davet etti

Bu yıl da güzel bir program hazırladıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi etkinliklere Manisalıları davet etti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunus Emre’yi anmak, anlamak, felsefesini, öğretilerini dünyaya duyurmak, sevdirmek ve tanıtmak amacıyla Yunus Emre’nin ismini taşıyan bir belediye olarak bu yıl organizasyonumuzun 4’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak, onun mesajlarının günümüze taşınması ve anlaşılması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Vatandaşlarımızı gerçekleştireceğimiz bu güzel etkinliklere davet ediyoruz” dedi.

17 Ekim Çarşamba: "10.00: Türk İslam Sanatları Hat ve Tezhip Sergisi Açılışı, Yer: Kültür Sitesi Lale Salonu. 12.00: Uluslararası Misafir Öğrenciler (MUDER) Ülke Tanıtım Stantları Açılışı, Aşure İkramı. Yer: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı."

18 Ekim Perşembe: "14.00 - Yunus Emre ve Tasavvuf Konulu Panel, konuşmacı: Hayati İnanç, Yer: Kültür Sitesi Lale Salonu. 16.00: Uluslararası Misafir Öğrenciler (MUDER) Ülke Tanıtım Stantları Etkinlikleri ve Aşure İkramı, Yer: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı. 20.00: Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ile Yunus Emre Anma Programı, Yer: Kültür Sitesi Lale Salonu"

19 Ekim Cuma: "16.00: Uluslararası Misafir Öğrenciler (MUDER) Ülke Tanıtım Stantları Etkinlikleri ve Aşure İkramı, Yer: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, 20.00: Manisa Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Programı, Yer: Kültür Sitesi Lale Salonu."