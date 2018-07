45 Park 8 Eylül’de resmen açılıyor

Manisa’da gıda ve eğlence sektöründen 45 firmanın yer alacağı 45 Park AVM’de bazı firmalar faaliyete geçti. 45 Park’ın resmi açılışının ise Manisa’nın kurtuluş günü olan 8 Eylül’de büyük bir coşkuyla gerçekleştirileceği öğrenildi.

Dünya markalarını Manisalılarla buluşturacak olan 45 Park AVM’de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bazı firmaların açılışlarını yaparak faaliyete geçtiği 45 Park AVM Yönetim Kurulu üyeleri Rıza Tunçer ve eşi Lale Erdoğan Tunçer Aslı Börekçilikte düzenledikleri kahvaltı ile basınla buluştu. Dünyaca ünlü markaları Manisalılarla buluşturacaklarını kaydeden Rıza Tunçer, "1 Ağustos itibariyle 2 firmamız dışında tüm firmalarımız faaliyete geçmiş olacak. O iki firmamız da hazırlıklarını 8 Eylül tarihine kadar tamamlayarak büyük açılışa hazır hale gelmiş olacaklar. Stantlarla birlikte Manisa’nın plaka numarası da olan 45 ayrı işletme ile 500 kişiye de istihdam sağlanacak. Manisa ve Manisalılar için hayal ettiğimiz her şeyi en güzel haliyle sonuçlandırıyoruz. Her şey arzu ettiğimiz gibi ilerliyor. Her firmamız başlı başına bir değer, bir marka. Eğlence sektöründeki firmalarda çoğu Türkiye’de bulunmayan materyaller olacak. Manisalılar 45 Park’ı çok sevecek” dedi.

Filmin konusuna göre salon konsepti

SinErol İşletme Müdürü Recep Yenice "SİNEROL sinemaları 45 Park AVM’de Manisalı sinema severler için 6 salonlu yeni şubesini faaliyete geçirdi. SİNEROL işletme müdürü Recep Yenice Manisa’da sinema salonlarının yetersiz olduğunu ihtiyacı karşılamadığını ve bu sebeple 2. bir sinema olarak hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Bir Manisalı olarak Manisalıların en iyisine layık olduğunu söyleyen Recep Yenice salonlarının sıradışı konseptiyle Türkiye’de ilk olduğunu belirterek salonlar hakkında bilgi verdi. Filmlerin türlerine göre salonlar dizayn ettiklerini, bunun sebebininde izleyicinin kendisini filmin atmosferini daha fazla hissetmesini sağlayarak daha hoş vakit geçirmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Korku, aksiyon, romantik filmler için ayrı ayrı konseptlerinin olduğunu özellikle de sadece çocuklar için Türkiye’de benzeri olmayan çok özel bir salonlarının olduğunu ve bu salonlarda film izleme zevkini herkesin tatması gerektiğini belirtti ve tüm Manisalıları SİNEROL Sinemasına davet etti.