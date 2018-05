Ahmet Bayram fırtınası devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un atletizmdeki altın adamı Ahmet Bayram, Bodrum’da düzenlenen ‘5. Global Bodrum Koşusu’nda genel klasmanda 6’ıncı, 40-49 yaş grubunda ise 1’inci olmayı başardı.

Bodrum’da gelenek haline dönüşen Global Run Bodrum yarışının beşincisi hafta sonunda gerçekleşti. Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinliğe bin 500 sporcu kayıt yaptırdı. Kazandığı kupa ve madalyalarla kulübü Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ve Manisa’nın adını başarıyla duyuran şampiyon atlet Ahmet Bayram, ‘5. Global Bodrum Koşusu’nda 10 kilometrede 36.30’luk derecesiyle genel klasmanda 6’ıncı, kendi yaş grubu olan 40-49 yaş grubunda ise 1’inci oldu.

“Kulübümüzün ve Manisa’nın adını başarıyla duyurmaya devam edeceğim”

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu olmaktan gurur duyduğunu söyleyen şampiyon atlet Ahmet Bayram, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuzun bana verdiği büyük desteğe layık olmaya çalışıyorum. Başarılı derecelere imza atmak için çok çalışıyorum. Bundan sonra da katılacağım yarışmalarda kulübümüzün ve Manisa’mızın adını başarıyla duyurmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Yeni hedefi: Wings For Life World Run

Omurilik tedavisi için bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara destek sağlamak için 2014 yılından bu yana düzenlenen Wings for Life World Run’da hafta sonunda İzmir’de koşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, 2016 yılında bu önemli organizasyonda birinci olmayı başarmış ve çok önemli bir başarıya imza atmıştı. 2016 yılında araca yakalanmadan 53 kilometre koştuğunu söyleyen Ahmet Bayram, “Hedefim şimdi araca yakalanmadan 63 kilometre koşmak. 2014’ten bu yana ‘Koşamayanlar için koşuyoruz’ sloganıyla düzenlenen Wings for Life World Run, bu yıl 6 Mayıs’ta gerçekleşecek. Bir Yakalama Aracı’nın katılımcılar için finiş çizgisi olduğu, dünyanın her yerinde -hangi saat diliminde olursa olsun- aynı anda başlayan ve gelirinin yüzde 100’ünü omurilik felcinin tedavisi için yapılan üst düzey araştırmalara aktaran Wings for Life World Run’a yine iddialı hazırlanıyorum. Bu önemli organizasyonda kulübümüz Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ve Manisa’nın adını başarıyla duyuracağım” dedi.