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26 Nisan 2018 Perşembe 15:07

AK Parti Gördes Gençlik Kollarına Serkan Temel seçildi

AK Parti Gördes Gençlik Kollarında, Gençlik Kolları Başkanlığı Merkez Yürütme Kurulunun kararıyla göreve getirilen Serkan Temel’e yönetim kurma yetkisi de verildi.AK Parti Gördes Gençlik Kollarına Gençlik Kolları Başkanlığı Merkez...

AK Parti Gördes Gençlik Kollarına Serkan Temel seçildi
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AK Parti Gördes Gençlik Kollarında, Gençlik Kolları Başkanlığı Merkez Yürütme Kurulunun kararıyla göreve getirilen Serkan Temel’e yönetim kurma yetkisi de verildi.

AK Parti Gördes Gençlik Kollarına Gençlik Kolları Başkanlığı Merkez Yürütme Kurulu kararıyla Serkan Temel atandı. 4 yıldır Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol’un basın danışmanlığı görevini yürüten Temel "Gördes’te siyasi görüşü ne olursa olsun genç kardeşlerimizle her zaman beraber olacağız. Vatanına milletine bağlı, inançlı bir gençlik hareketiyle birçok projeye ve etkinliğe imza atacağız. Genç kardeşlerimize sadece partimizin kapılarını değil gönlümüzün de kapılarını sonuna kadar açacağız" dedi.
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