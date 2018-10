AK Parti Manisa’daki yol haritasını anlattı

AK Parti, Manisa’da bir ilki gerçekleştirerek 574 mahalle teşkilat başkanıyla bir araya geldi. ‘1. Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı’ Şehzadeler ilçesindeki Veziroğlu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Başkanı Berk Mersinli ve milletvekillerinin ortak mesajı önümüzdeki yerel seçimler olurken, mahalle teşkilatlarıyla yol haritaları da paylaşıldı.

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştiren Manisa İl Başkanlığı, 9 ilçeden 574 mahalle teşkilat başkanıyla bir araya geldi. Veziroğlu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, Ege Bölge Koordinatörü ve AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, 9 ilçenin belediye başkanı, 17 ilçe başkanı, 17 ilçe kadın kolları ve gençlik kolları, AK Parti Manisa İl Teşkilatı 50 kişilik yönetim kurulu üyeleri, mahalle teşkilat başkanları ve partililer katıldı. AK Parti’nin Manisa kurmayları yaptıkları konuşmada ortak mesaj vererek, yerel seçimler için yol haritalarını mahalle teşkilat başkanlarıyla paylaştı. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Teşkilat Başkanı Selman Alkış, böyle bir etkinliğin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mersinli’den harekat planı mesajı

Yerel seçimlerde zafere ulaşmak için harekat planları yaptıklarını ifade eden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, “Önümüzdeki yerel seçimler için biz AK Parti’nin birer neferleri olarak zafere ulaşmak için harekat planlarımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Manisa’da ağırlamaktan onur duyduğumuz Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’in teşkilatımızla yaptığımız toplantıda her bir arkadaşımızın gözlerindeki o heyecanı görmüş ve bizleri çalışmalarımızdan dolayı tebrik etmişti. AK Parti’nin birinci adayı AK Parti’dir. Ondan sonra isimleri koyarız. Mahalle teşkilatlarımız bizim uç beyimiz, kılcal damarlarımız olduğu için sizler bir araya gelmek istedik, dilek ve temennileriniz noktasında fikir alışverişinde bulunalım dedik. Bizlerin yerel kesimlerde güçlü ve dirayetli olmamız gerekiyor. Bizler liderinin çizdiği yolda, kurumsal anlayış içerisinde çalışan ve hareket eden bir partiyiz. Bizler önümüzdeki yerel seçimlere gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz diyorum ve bu tür toplantılarımızı sık sık gerçekleştirmeyi umut ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kıvırcık: "Mahalleler bu teşkilatın omurgasını oluşturuyor”

Manisa’yı zirveye taşıyacak bir ekiple çalıştığını ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, “Yeni Türkiye yolunda emin bir şekilde adım adım yürürken, yerel seçimlerde Manisa’yı zirveye taşıyacak bir ekiple birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz genel seçimlerde bunu net bir şekilde gördük, her mahallede, her sokakta, her kaldırım taşında, her kapıda ve en önemlisi de gönüllerde bizim izlerimiz var. Toplum için aile nasılsa, AK Parti için de mahalleler, bu teşkilatın omurgasını oluşturuyor. Bizleri bir arada tutan şey bizim inancımız ve davamızdır.” şeklinde konuştu.

Bilen: "Yollara düşeceğiz"

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise konuşmasında şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın nasıl çalışıp çabaladığımızı hep birlikte görüyoruz. Bu ülkeye bizim iktidara geldiğimiz günden beri yapılan çalışmalar ortadadır. Bu başarıları 2023 hedeflerine gittiğimiz bu yolda yerel seçimlerle taçlandırmalıyız. Bugüne kadar AK Parti’yi durdurmak için ne kadar senaryo yazılmışsa, ne kadar oyun oynanmışsa bunları aşa aşa geldik ve yolumuza devam ediyoruz. Bu düşünceler doğrultusunda yerel seçimler için de aynı şekilde kapı kapı dolaşarak, bir kez daha yollara düşerek, bir kez daha meydanları doldurarak ve Manisa sokaklarını arşınlayarak bu seçimden de başarı elde edeceğiz.”

Aydemir: "Var gücümüzle çalışacağız"

Hendek kazan belediyecilik anlayışını yeneceklerini ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de, “AK Parti ailesinin içerisinde olup, Manisa’nın milletvekili olarak halkımıza hizmet etmekten duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bizler yapıcı bir ailenin neferleriyiz. Herkesle ve her kesimle iletişim kurmalıyız. Sıkılmadık el, girilmedik gönül, hasbihal etmediğimiz bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar çalışmalıyız. Türkiye için çok önemli bir yerel seçim var önümüzde. Hendek kazan belediyecilik anlayışını tarihe gömerek, AK Parti’nin Türkiye’ye yıllardır yapmış olduğu hizmet anlayışını Manisa Büyükşehir Belediyesi’yle buluşturmak için var gücümüzle çalışmalıyız. AK Parti’yi, milletin değerlerini iradesini daha güçlü kılarak ileriye taşımak bizlerin boynunun borcudur.” şeklinde konuştu.

Baybatur: "Manisa’yı kazanmak kolay"

Genel ve yerel mesaj veren Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, Ege Bölge Koordinatörü ve AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise şunları söyledi: “Mahalle teşkilatımızın önemini bizler çok iyi biliyoruz. Bugün bu salonu tıklım tıklım doldurarak bizim azmimizi dosta düşmana gösterdiniz ve motivasyonumuzu arttırdınız. Önümüzdeki yerel seçimlerden nasıl bir sonuç alacağımız da bu salondan belli olmaktadır. Hedeflerimiz var ve bu kutlu yolda hep birlikte yürüyoruz. Biz bu ülkemizin geçmişini çok iyi biliyoruz. El ele, kol kola vererek ülkemize ve milletimize hizmet etmek adına bu yola baş koyduk. Analarımızın, babalarımızın, bizlerin yaşadığı sıkıntıları çocuklarımız ve torunlarımız görmesin, onlar daha iyi bir Türkiye’de yaşamlarını sürdürsün diye bizler siyaset yapıyoruz. Bu mücadeleyi verirken de, Türk, Kürt, Laz, Alevi, Çerkez diye ayırmıyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Manisa’yı kazanmak zor değil. Kimseyi kırmadan, bizlerin karşıt fikirlerin de olanlara bu mücadeleyi anlatarak, onlara dokunarak, büyükşehir seçimlerinden zaferle çıkacağız. Ancak en önemli unsur sabır. Söylediğimizin sesinin yankısını önce yüreğimizden duyacağız ve samimi olacağız. Gece gündüz çalışacak, daha da güçleneceğiz. Tüm bunların yanında mütevazi olacağız. Manisa’yı kazanmanın kolay olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi’nde AK Parti bayrağının dalgalanacağı güzel günleri göreceğiz. Manisa’da belediyecilik nasıl yapılırmış bunu herkes görecek. Ben tüm bu duygu ve düşüncelerle hepimizin yolu açık olsun ve her zaman söylediğim duayı tekrar ediyorum Rabbim bizi sizden, sizi de bizden ayırmasın diyorum.”