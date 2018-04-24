MANİSA:
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24 Nisan 2018 Salı 15:30

AK Parti Saruhanlı İlçe Teşkilatı seçim çalışmalarına başladı

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimleri için çalışmalara başladıklarını bildirdi.AK Parti Manisa İl Seçim İşleri Başkanlığı tarafından...

AK Parti Saruhanlı İlçe Teşkilatı seçim çalışmalarına başladı
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AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimleri için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

AK Parti Manisa İl Seçim İşleri Başkanlığı tarafından AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanlığında 24 Haziran seçimlerine yönelik eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıya Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ataman Taydaş, İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, Kadın Kolları Başkanı Hatice Çelikoğlu, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayalar ve teşkilat mensupları katıldı. İlçe Başkanı Gökmen, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin, vatana ve millete hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu:"Biz milletimizin huzuruna çıkmaya hazırız. Bunun için Adalet ve Kalkınma Partisi Saruhanlı İlçe Teşkilatı olarak seçimlere hazırız. Tüm teşkilatlarımızla çalışmalarımızı başlattık. Halkımızla el ele, gönül gönüle verdik. 24 Haziran tarihine odaklandık. 24 Haziran’da yapılacak seçim, bizler için sıradan bir seçim değil, ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerinin kapılarını açacak önemli bir seçimdir. Bu nedenle her zamankinden daha fazla çalışacağız. Milletimizin teveccühünü kazanmak için yola çıktık. Allah yolumuzu açık etsin"
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