AK Parti Manisa İl Başkanlığı, 27. dönem AK Parti milletvekilliği aday adaylığı başvurularının 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldığını duyurdu.AK Parti Manisa İl Seçim İşleri Başkanı Ataman Taydaş tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genel merkezimizden gelen talimat doğrultusunda, 27. dönem aday adaylığı başvuru süresi uzatılmıştır. Buna istinaden başvurular 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 19.00’a uzatılırken teşkilat temayül yoklaması da 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.00 ile 16.00 arasına alınmıştır. Şu ana kadar aday adaylığı başvuru sayımız 70’e ulaşmış bulunmaktadır”
AK Parti’de milletvekili aday adaylığı süreci uzatıldı
AK Parti Manisa İl Başkanlığı, 27. dönem AK Parti milletvekilliği aday adaylığı başvurularının 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldığını duyurdu.