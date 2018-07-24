MANİSA:
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24 Temmuz 2018 Salı 16:18

AK Parti’li Gök, sosyal medyadan gelen çay davetlerine katıldı

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, sosyal medyadan gelen çay davetlerine tek tek katılarak, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.Sosyal medyayı en aktif kullanan başkanlardan biri olan AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı...

AK Parti'li Gök, sosyal medyadan gelen çay davetlerine katıldı
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AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, sosyal medyadan gelen çay davetlerine tek tek katılarak, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Sosyal medyayı en aktif kullanan başkanlardan biri olan AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, takipçileriyle çay sohbeti yaptı. AK Parti’li Ender Gök’ün şahsi sosyal medya hesabından yaptığı “Var mı çaya davet eden?” paylaşımına takipçileri yoğun ilgi gösterdi. Paylaşımı üzerine gelen çay davetlerine tek tek katılan Gök, gündem ve sosyal konularla ilgili takipçileriyle samimi bir ortamda sohbet etti. Esnafla da bir araya gelen Gök, sorun ve talepleri yerinde dinledi. Ziyaretler sonrası konuşan Başkan Ender Gök, sosyal medyanın artık günlük hayatımızın değişmez bir parçası olduğunu vurgularken, sosyal medya mecralarının gençliğe ve halka en hızlı iletişim aracı olduğunun farkında olduklarını ve bu doğrultuda sosyal medyayı daha aktif kullanacaklarını söyledi.
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