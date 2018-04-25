AK Parti’li Mersinli’den 15 milletvekili yorumu: "Mide bulandırıcı"

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, CHP’li 15 milletvekilinin İyi Parti’ye geçmesiyle ilgili "Halkın oyuyla seçilmiş milletvekillerinin böyle koyun pazarlığı yapar gibi bir yerden alınıp bir yere gitmesi vicdanları yaralamıştır"...

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, CHP’li 15 milletvekilinin İyi Parti’ye geçmesiyle ilgili "Halkın oyuyla seçilmiş milletvekillerinin böyle koyun pazarlığı yapar gibi bir yerden alınıp bir yere gitmesi vicdanları yaralamıştır" dedi.

AK Parti’li Berk Mersinli, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adaylığı süreci hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Sözlerine CHP’li 15 milletvekilinin İyi Parti’ye geçmesini değerlendirerek başlayan Mersinli, "Sürpriz bir şekilde geçmiş dönemlerin etik dışı siyaset anlayışı bir kez daha gündeme çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi’nden 15 tane milletvekili enteresan bir şekilde, milletvekilliğine yakışmayacak siyaset içi ve dışı herkesin midesini bulandıracak bir şekilde bir genel başkan eliyle Cumhuriyet Halk Partisinden alınıp İyi Parti’ye götürüldü. Hatta en son meclis oturumunda bu arkadaşlar İyi Parti’nin grubuna alışmamışlar ki Cumhuriyet Halk Partisi grubuna oturmuşlardı. Gerçekten 17 yıldan bu yana siyasetle uğraşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak mide bulandırıcı, çok kötü bir olaydı. Halkın oyuyla seçilmiş milletvekillerinin böyle koyun pazarlığı yapar gibi bir yerden alınıp bir yere gitmesi vicdanları yaralamıştır. Cumhuriyet Halk Partili seçmenler de İyi Parti’yi destekleyen insanlar da bundan bir parça mahcubiyet duyup, mideleri bulanmıştır diye düşünüyorum" dedi.

"Aday olmayı düşünmüyorum"

Bir gazetecinin milletvekilliği adaylığı için kendisinin de adının geçmesiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Mersinli, "Ben normal şartlarda aday olmayı düşünmüyorum. Çünkü partimizin önemli bir seçimi var. İlk defa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilme süreci var, milletvekilliği seçimleri ve ardından yerel seçimler var. Bizim vatandaşımıza ve seçmenimize verdiğimiz bir söz var. Genel merkezimiz talimat vermemesi halinde ben aday değilim kesinlikle. Yönetimimizden kıymet verdiğimiz birkaç arkadaşımız düşünebilir. Onlar böyle bir süreç içerisine girerlerse onlara da yardımcı olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Şu ana kadar milletvekili aday adaylığı için bir başvurunun geldiğini belirten Mersinli, bugün öğleden sonra ve Perşembe-Cuma günleri çok ciddi yoğunlukta başvuru beklediklerini söyledi.