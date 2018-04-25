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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:08

Akgedik 2. etapta süreç hızlandı

Yunusemre Belediyesi, Başbakanlık TOKİ ortaklığıyla Akgedik’te yeni bir kent inşa ediyor. İlk etapta çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken; Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, teslim öncesi Ankara ve İstanbul’da temaslarda...

Akgedik 2. etapta süreç hızlandı
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Yunusemre Belediyesi, Başbakanlık TOKİ ortaklığıyla Akgedik’te yeni bir kent inşa ediyor. İlk etapta çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken; Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, teslim öncesi Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulundu. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile görüşen Başkan Yardımcısı Kaya, “1. etap konutların teslimi ve 2. etap konutların başvuruları için başkanımızın talimatı ile süreci hızlandırdık” dedi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ve teknik ekip ile birlikte 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’ndeki çalışmaları görüşmek üzere Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulundu. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan ile de görüşen Başkan Yardımcısı Kaya, 1101 konutluk ilk etabı Ramazan ayı sonrasında hak sahiplerine teslim etmeye hazırlandıklarını söyledi. Kaya, 2 kısım halinde yükselen 2. etapta hummalı bir çalışma yürütüldüğünü anlattı. Bölgedeki çalışmalar hakkında Turan’a bilgi veren Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin şehrin vizyonunu değiştirecek projeyi oldukça önemsediğini, Yunusemre Belediyesi olarak bu konuda yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Yunuskent toplu konut projesinin TOKİ’nin en prestijli projelerinden biri olduğunu kaydeden TOKİ Başkanı Ergün Turan ise bölgede yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerinin altını çizdi. 2. etap konutlarının hızla yükseldiğini aktaran Turan, “Yunusemre Belediyemizin büyük katkılarıyla Akgedik’te toplu konut yapıyoruz. 2 bin 700’e yakın konuttan bin 100’ü bitti, teslim için gün sayıyor. Bu yaz orada yaşam başlayacak. 2. etapta da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bittiğinde Türkiye’deki şehircilik anlayışına, toplu konut iradesinin bugüne kadar 30 yıllık tecrübesinin de yansıdığı, çok güzel, farklı bir yaşam alanı hayata geçmiş olacak " diye konuştu.

Ankara ve İstanbul’da ziyaretlerini sürdüren Kılıç Kaya, temaslarına TOKİ başkan yardımcıları ve daire başkanları ile devam etti.

2 kısım halinde ihale edilen Akgedik Yunuskent 2. etap projesinin ilk kısmında 748 konut, 16 işyeri, 1 cami, altyapı ve çevre düzenlemesi yer alırken 2. kısmında 775 konut, 9 işyeri, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemesi bulunuyor.
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