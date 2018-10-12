Alaşehir Hacıaliler’in üstyapısı yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde hayata geçirdiği proje ve yatırımları inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Alaşehir’de Hacıaliler Mahallesi’ne ziyarette...

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde hayata geçirdiği proje ve yatırımları inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Alaşehir’de Hacıaliler Mahallesi’ne ziyarette bulundu. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün altyapı projelerini tamamlamasının ardından başlayan üstyapı düzenlemelerinde de sona yaklaşılması, mahalle halkını oldukça mutlu etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir ile birlikte Alaşehir ilçesi Hacıaliler Mahallesi’ni ziyaret etti. İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin ardından mahallede üstyapı çalışmalarında da önemli mesafe katedildi. Gençoğlu, yapılan yatırımların mahalle halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “MASKİ’nin yatırım programı dahilinde mahallemizdeki içme suyu ve kanalizasyon projeleri tamamlandı. Üstyapı ihalesini gerçekleştirdikten sonra biz de çalışmalara başladık. MASKİ’nin çalışma yaptığı ve bozulan yollarda 80 bin metrekarelik kilit parke taşı ile yenileme yaptık. Şu an üzerinde bulunduğumuz mahallenin ana yolunda kaldırım ve bordür düzenlemeleri de tamamlandı. Kısa süre içerisinde yola sıcak asfalt atacağız. Hacıaliler Mahallesi halkının yanı sıra Sarıgöl ilçesine de bağlantısı olan bir yol burası. Tarım arazilerine de ulaşım sağlanıyor. Bu önemli yolda çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Hacıaliler Mahalle Muhtarı Özer Demir de, “12 bin metrelik kanalizasyon hattı, 14 bin metrelik içme suyu hattı döşendi. Kilit parke taşı çalışması yapıldı ve iki buçuk kilometrelik ana yolumuza da sıcak asfalt atılacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.