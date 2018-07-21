Alaşehir’in köprülü kavşağına inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir ve Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ile birlikte Alaşehir’de yapımı devam eden Köprülü Kavşak Projesi’nde incelemelerde...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir ve Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ile birlikte Alaşehir’de yapımı devam eden Köprülü Kavşak Projesi’nde incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Alaşehir’de gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde incelemek üzere Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir ile birlikte ilçeye giden Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’ı da ziyaret etti. Ziyarette Alaşehir’de çalışmaları devam eden ve bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir ve Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak daha sonra ilçede yapımına devam edilen Köprülü Kavşak Projesi’nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Denizli yolu üzerinde trafik kazalarının yoğun yaşandığı, trafiğin yoğun olduğu bu bölgede Büyükşehir Belediye Başkanımızın seçim vaatlerinden biri olan Köprülü Kavşakta çalışmalar hızla devam ediyor. Sona yaklaşıldı. Bordür çalışması bitmek üzere. Asfalt çalışmasıyla birlikte battı-çıktı kısmının trafiğe açılması mümkün. Ardından yan yollar ve peyzaj düzenlemeleri yapılınca çalışma daha güzel bir şekilde ortaya çıkacak” dedi.

Böyle bir projenin Alaşehir’e kazandırılması nedeniyle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür eden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, “Bu kavşak Allah izin verirse çok kısa bir sürede bitecek. Geçmişteki adıyla ölüm kavşağı denilen bu kavşaktan Alaşehirliler kurtulacak. Çok güzel bir yatırım oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Kavşak çalışmalarıyla ilgili teknik bilgiler veren Yol yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Çalışmamız program dahilinde ilerliyor. En kısa zamanda açmak istiyoruz. Bordür çalışmalarına müteakip asfalt çalışması yapılarak ilk etabını Manisa-Denizli trafiğine açmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.