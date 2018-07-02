MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:39

Alaşehirli firma meyve ihracatında şampiyon oldu

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’ın işletmeciliğini yaptığı “Uçak Kardeşler” firması meyve sektöründe Türkiye’de en çok ihracat yapan firma olarak birinciliğe layık görüldü.Geçtiğimiz gün gerçekleşen Türkiye İhracatçılar...

Alaşehirli firma meyve ihracatında şampiyon oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’ın işletmeciliğini yaptığı “Uçak Kardeşler” firması meyve sektöründe Türkiye’de en çok ihracat yapan firma olarak birinciliğe layık görüldü.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 Türkiye İhracatı Sektör Şampiyonları Ödül Töreni’nde Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’ın işletmeciliğini yaptığı “Uçak Kardeşler” firması meyve sektöründe Türkiye’de en çok ihracat yapan firma olarak birinciliğe layık görüldü. 2017 Türkiye İhracatı Sektör Şampiyonları Ödül Töreni’nde birinciliğe layık görülen firmanın ödülünü Hayrettin Uçak, Mansur Uçak ve Recep Uçak son Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldı.

Konuyla memnuniyetini dile getiren Alaşehir Belediye Başkanı ve Uçak Kardeşler Firması sahibi Ali Uçak, "Başta bu ödülü almamızda en büyük pay sahibi olan binlerce çalışma arkadaşlarımıza ve üreticilerimize teşekkür eder, bu haklı gururu ve başarıyı onlara armağan ederim" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku