Alaşehirli genç çiftçilere 444 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Manisa’nın Alaşehir İlçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe almaya hak kazanan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtımı, ilçe Kaymakamı Abdullah Uçgun tarafından yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ’Genç Çiftçi’ projesi kapsamında yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe almaya hak kazanan Alaşehirli genç çiftçilere, küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan 12 genç çiftçiye 444 adet küçükbaş hayvanın dağıtımı yapılırken tüm süreç veteriner hekimlerin ve teknik personellerin takibi ve kontrolünde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkıda bulunulması amacıyla Genç Çiftçi Hibe Destek Programı uygulamaya koymuştur. Bu projenin Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de hayvancılığa can suyu olacağına inanıyoruz. Bugün genç çiftçilerimize koyunlarını vermekten dolayı büyük mutluluk duymaktayım. Bundan sonra da ilçemizde tarımsal desteklemeler yapılmaya devam edecektir. Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğümüz yetkilileri olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Düzenlenen törende Kaymakam Uçgun ayrıca teorik ve uygulamalı olarak konu anlatımının yer aldığı, arıcılığın ve hayvancılığın önemi, hayvancılık malzemeleri, bakımları ve hastalıkları gibi konuların anlatıldığı ’Arıcılık ve Hayvancılık Kursu’nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere de sertifikalarını takdim etti.

Törene, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili İsmail Kaya, Alaşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Tarık Memiş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı ve genç çiftçiler katıldı.