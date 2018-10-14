Ali Arslan güven tazeledi

Manisa Barosu olağan genel kurulunda mevcut başkan Ali Arslan güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Manisa Barosuna kayıtlı 981 delegeden 816’sı oy kullandı. Yapılan oylamada Ali Arslan 486 oy alarak 3. kez başkan seçildi. Seçil Ege Değerli 153 oy alırken bir diğer aday Mustafa Karakaş ise 141 oyda kaldı. Yapılan seçimde 36 oy ise geçersiz sayıldı.