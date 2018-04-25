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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:08

Aloğlu’ndan üniversite öğrencilerine kariyer ve ekonomi dersi

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sosyal Sorumluluk Topluluğu tarafından düzenlenen ’Kariyer ve Ekonomi Zirvesi’ programında üniversite öğrencileri ile bir...

Aloğlu'ndan üniversite öğrencilerine kariyer ve ekonomi dersi
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Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sosyal Sorumluluk Topluluğu tarafından düzenlenen ’Kariyer ve Ekonomi Zirvesi’ programında üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek, kariyer ve ekonomi alanındaki deneyimlerini paylaştı.

MCBÜ Sosyal Sorumluluk Topluluğunun her yıl düzenlediği ’Kariyer ve Ekonomi Zirvesi’ programının bu yılki konuklarından biri de MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu oldu. Zirvede akademik bilgilerin yanı sıra günümüz sosyal sorunlarını da göz önüne getirecek hatırlatmalar, kısa video ve sunumlar yapıldı. Zirveye konuşmacı olarak katılan MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, öğrencilere iş hayatıyla ilgili bilgiler verdi. Aloğlu, "Üniversitedeki okuyan her öğrencimiz muhakkak iş hayatına atılmalıdır. Bazen başka bir yerde çalışarak, bazen de toplanarak kendi iş yerlerini açarak bir ticari faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Şu an görüyoruz ki bir çok fakültede okuyan arkadaşlarımız ticareti sadece teorik olarak görmektedir. Ama işin en büyük kısmı olan hatta yüzde 80’i olan pratik bölümü iş hayatında yani iş başındaki eğitimle ve işlerinin başına geçerek muhakkak oluşmaktadır. Bizler MAGİDER olarak öğrenci arkadaşlarımızla bu ülkeye katma değer kazandırma arzusuyla sadece kendilerine ait bir şirket kurmasını ve bu şirketi de yine arkalarında bırakabilecekleri büyük bir güce dönüştürebilecekleri sistemi hayata geçirmeyi hedef ediyoruz. MCBÜSOS ailesine de böylesi güzel bir organizasyonu düzenledikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.
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