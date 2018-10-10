MANİSA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:59

Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 93’üncü yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 93’üncü yıl dönümü kutlandı.Atatürk’ün Manisa’ya ilk ziyaretinin 93’üncü yıl dönümü nedeniyle Manisa Tren Garı’nda temsili olarak Atatürk’ün...

Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 93'üncü yılı kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 93’üncü yıl dönümü kutlandı.

Atatürk’ün Manisa’ya ilk ziyaretinin 93’üncü yıl dönümü nedeniyle Manisa Tren Garı’nda temsili olarak Atatürk’ün Manisa’ya gelişi canlandırıldı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1’nci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, STK temsilcileri ve askeri erkan Manisa Garı’nda treni karşıladı. Trenden ilk olarak Atatürk portresi öğrenciler tarafından indirilirken, ardından Türk bayrağı getirildi.

Manisa Garı’na gelen trenden indirilen Türk bayrağı Vali Güvençer’e takdim edilirken, Vali Güvençer bayrağı öperek teslim aldı. Bayrağın teslim edilmesinin ardından Manisa Tren Garı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sırasında öğrenciler, protokol üyelerine sevgi gösterilerinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende ise çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı. Konuşmanın ardından Atatürk’ün Manisa’ya gelişinde dönemin belediye başkanı olan Bahri Sarıtepe’nin kent adına hoşgeldiniz konuşması yapıldı. Daha sonra ise Atatürk’ün cevabi mektubu okundu.

Son olarak Fatih Sergi Salonu’nda “Atatürk Fotoğrafları ve Kitapları” sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
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