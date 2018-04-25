Atletizimde bölge şampiyonu Yunusemre’den

Yunusemre Belediyespor atletizm sporcusu Burak Orhan Yıldız Erkekler 2000 metre yarışında birinciliği göğüsleyerek bölge şampiyonu oldu.

Yunusemre Belediyespor tüm branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Tüm branşlarda başarılı dereceler elde eden Yunusemre Belediyespor, Atletizm’de de kulübünü gururlandırıyor. Muğla’da gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizmi Geliştirme Projesi Bölge Final müsabakalarında Yunusemre Belediyespor atletizm sporcusu Burak Orhan Yıldız Erkekler 2000 metrede bölge şampiyonluğu elde etti. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, başarılı sporcuları kutlayarak, “Atletizm sporcumuz Burak Orhan Yıldız Erkekler 2000 metre yarışında 6.25’lik derecesiyle bölge şampiyonu oldu. Tüm branşlarımızda Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin destekleri ile başarılı sonuçlar alıyoruz. Sporcumuzu ve hocamız Halil Çıkırıkçılar’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.