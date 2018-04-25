MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:46

Atletizimde bölge şampiyonu Yunusemre’den

Yunusemre Belediyespor atletizm sporcusu Burak Orhan Yıldız Erkekler 2000 metre yarışında birinciliği göğüsleyerek bölge şampiyonu oldu.Yunusemre Belediyespor tüm branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Tüm branşlarda başarılı dereceler...

Atletizimde bölge şampiyonu Yunusemre'den
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yunusemre Belediyespor atletizm sporcusu Burak Orhan Yıldız Erkekler 2000 metre yarışında birinciliği göğüsleyerek bölge şampiyonu oldu.

Yunusemre Belediyespor tüm branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Tüm branşlarda başarılı dereceler elde eden Yunusemre Belediyespor, Atletizm’de de kulübünü gururlandırıyor. Muğla’da gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizmi Geliştirme Projesi Bölge Final müsabakalarında Yunusemre Belediyespor atletizm sporcusu Burak Orhan Yıldız Erkekler 2000 metrede bölge şampiyonluğu elde etti. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, başarılı sporcuları kutlayarak, “Atletizm sporcumuz Burak Orhan Yıldız Erkekler 2000 metre yarışında 6.25’lik derecesiyle bölge şampiyonu oldu. Tüm branşlarımızda Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin destekleri ile başarılı sonuçlar alıyoruz. Sporcumuzu ve hocamız Halil Çıkırıkçılar’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku