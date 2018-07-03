Bahçeli’ye Manisa’daki çalışmaları anlattılar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, proje ve hizmetleri hakkında Genel Başkan Bahçeli’yi bilgilendiren Başkan Ergün, Manisa’da...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, proje ve hizmetleri hakkında Genel Başkan Bahçeli’yi bilgilendiren Başkan Ergün, Manisa’da değişim ve dönüşümün devam ettiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Ergün’e Genel Merkez ziyaretinde MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Selendi Belediye eski Başkanı Nurullah Savaş eşlik etti.

Başkan Ergün ve beraberindekiler, ilk olarak MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya geldi. 24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin değerlendirildiği ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Cumhur İttifakı’na destek veren Manisa’ya ve Manisalılara teşekkür etti. Durmaz, yerel seçimlerde de aynı başarının süreceğine inandığını ifade etti.

Devlet Bahçeli’den başarı dileği

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ziyaretinin ardından Başkan Ergün, beraberindekilerle birlikte MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Ziyarette MHP İl Başkanı Erkan Öztürk tarafından Genel Başkan Bahçeli’ye hediye takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi bilgilendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa’da değişim ve dönüşümün devam ettiğini, Manisalılara en güzel hizmetleri verebilmenin çabası içerisinde olduklarını söyledi. Ziyaretleri nedeniyle Manisa heyetine teşekkür eden MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başkan Ergün’e çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Ergün’ün Genel Merkez temasları, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ziyaretiyle son buldu. MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Selendi Belediye eski Başkanı Nurullah Savaş ile birlikte Büyükataman’ı ziyaret eden Başkan Ergün, Manisa’daki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Genel Merkez temasları, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.