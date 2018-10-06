Bakan Kasapoğlu’nun hediyeleri öğrencilere dağıtılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun memleketi Kula ziyaretinde okullara dağıtılmak için söz verdiği masa tenisi setleri, Kaymakam Kemal Duru önderliğinde dağıtılmaya başlandı.Spor ve sporcuya verdiği önem ile çalışmalarını...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun memleketi Kula ziyaretinde okullara dağıtılmak için söz verdiği masa tenisi setleri, Kaymakam Kemal Duru önderliğinde dağıtılmaya başlandı.

Spor ve sporcuya verdiği önem ile çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere geçtiğimiz hafta memleketi Kula’ya gelmişti. Kula’da gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında okullara dağıtılması için söz verdiği 30 adet masa tenisi seti, Kula Kaymakamlığı ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bakan Kasapoğlu’nun hediyelerinin dağıtılması için çalışma başlatan Kula Kaymakamı Kemal Duru, ilk masa tenisi setini Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi’ne teslim etmek için ziyarette bulundu. Kula’daki okullara dağıtılacak olan 30 adet masa tenisi setinin birincisini Yunus Emre Anadolu Lisesi’ne teslim ederek dağıtım çalışmalarına başladıklarını belirten Kula Kaymakamı Kemal Duru, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun gönderdiği hediyelerin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde diğer okullara da dağıtılacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Kula’ya kazandırdığı hizmetlere bir yenisini daha eklediğini dile getiren Kaymakam Duru, Kula’da spor faaliyetleri üzerine yapılan çalışmaların daha da artacağını söyledi. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile yapılan çalışmalara Kula Kaymakamlığı olarak her zaman destek vermeye hazır olduğunu da vurgulayan Kaymakam Duru, öğrencilerin spora ve sporcuya verdiği önemi daha da artırmak için projelerin devam edeceğini kaydetti.

Kula Yunus Emre Anadolu Lisesine ilk masa tenisi setini teslim eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ile birlikte masa tenisi oynadı.

Kaymakam Duru’nun masa tenisi dağıtımına Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci ile AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık eşlik etti.