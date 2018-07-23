Başkan Aytaç Basın Bayramını kutladı

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç, Türk basınında sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümünü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Özgür basın, çağdaş toplum ve gelecektir" dedi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç, Türk basınında sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümünü nedeniyle basın açıklaması yayınladı. Yayınladığı mesajda basın özgürlüğünün önemine dikkat çeken Başkan Aytaç, "Bunun en iyi kanıtı FETÖ/PDY yanlısı hain cuntacı askerlerin 15 Temmuz’2016 darbe girişiminde gördük. Bir kez daha net şekilde görüldü darbe girişiminin başladığı ilk saatlerden bugüne kadar haber verme ve yayıncılık ilkesine bağlı kalma sorumluluğunu en başarılı şekilde yerine getiren basın organları, sahipleri ve tüm çalışanlar bugün ülkede demokrasinin filizlenmesinde canlı tutulmasında önemli rol oynadı. Devletin bölünmez bütünlüğünden, milletin birlik ve beraberliğinden yana, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayarak halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları demokrasimizin güçlenmesine bundan sonrada katkı sağlayacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Görevini toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri korumayı ilke edinmiş tarafsız bir anlayışla ifa eden özgür basın, Türk demokrasi sinin en büyük güvencesidir" dedi.